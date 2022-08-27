https://uz.sputniknews.ru/20220827/mosbirja-rabotaet-nad-zapuskom-torgov-uzbekskim-sumom-27512895.html

Мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом

Мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом

Ранее Мосбиржа собиралась запустить торги узбекским сумом 27 июня.

2022-08-27T13:26+0500

2022-08-27T13:26+0500

2022-08-27T13:26+0500

экономика

сум

торги

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом, рассматривает возможность расширения времени торгов юанем, заявила изданию ПРАЙМ руководитель направления продаж департамента валютного рынка Московской биржи Яна Плешкова.До этого Мосбиржа собиралась запустить торги узбекским сумом 27 июня.По ее словам, биржа в дальнейшем может допустить к торгам еще около 10-15 валютных пар, но это еще не означает, что все они будут запущены. Чтобы валюта торговалась, нужны не только спрос и предложение от участников, но и готовая торговая и расчетная инфраструктура, поставщики ликвидности, добавила представитель биржи.Читайте также:Банк развития Беларуси заинтересован в финансировании сделок с Узбекистаном

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