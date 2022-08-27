https://uz.sputniknews.ru/20220827/mosbirja-rabotaet-nad-zapuskom-torgov-uzbekskim-sumom-27512895.html
Мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом
Мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом
Ранее Мосбиржа собиралась запустить торги узбекским сумом 27 июня.
2022-08-27T13:26+0500
2022-08-27T13:26+0500
2022-08-27T13:26+0500
экономика
сум
торги
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом, рассматривает возможность расширения времени торгов юанем, заявила изданию ПРАЙМ руководитель направления продаж департамента валютного рынка Московской биржи Яна Плешкова.До этого Мосбиржа собиралась запустить торги узбекским сумом 27 июня.По ее словам, биржа в дальнейшем может допустить к торгам еще около 10-15 валютных пар, но это еще не означает, что все они будут запущены. Чтобы валюта торговалась, нужны не только спрос и предложение от участников, но и готовая торговая и расчетная инфраструктура, поставщики ликвидности, добавила представитель биржи.Читайте также:Банк развития Беларуси заинтересован в финансировании сделок с Узбекистаном
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мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом когда на московской бирже будут торговать сумом сум новости экономика заявления
мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом когда на московской бирже будут торговать сумом сум новости экономика заявления
Мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом
Ранее Мосбиржа собиралась запустить торги узбекским сумом 27 июня.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Мосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом, рассматривает возможность расширения времени торгов юанем, заявила изданию ПРАЙМ
руководитель направления продаж департамента валютного рынка Московской биржи Яна Плешкова.
До этого Мосбиржа собиралась запустить торги узбекским сумом 27 июня.
"Мы работаем над запуском торгов узбекским сумом, рассматриваем другие валюты, в первую очередь валюты стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, мы в эту сторону и двигались и видим новые запросы. Смотрим на возможность расширения времени торгов юанем, поскольку сейчас и у рынка в целом есть ориентир на этот регион", — отметила Плешкова.
По ее словам, биржа в дальнейшем может допустить к торгам еще около 10-15 валютных пар, но это еще не означает, что все они будут запущены. Чтобы валюта торговалась, нужны не только спрос и предложение от участников, но и готовая торговая и расчетная инфраструктура, поставщики ликвидности, добавила представитель биржи.