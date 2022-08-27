https://uz.sputniknews.ru/20220827/uzgidromet-soobschil-o-pogode-na-segodnya-27519873.html

Узгидромет сообщил о погоде на сегодня

Узгидромет сообщил о погоде на сегодня

О прогнозе погоды в республике читайте в материале.

2022-08-27T10:42+0500

2022-08-27T10:42+0500

2022-08-27T10:42+0500

общество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/10/25363661_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4b9c6c39b61152456893d756da28ad02.jpg

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Сегодня днем на территории Узбекистана сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет. Ветер 7-12 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит 30-35 градусов. В Ташкенте будет малооблачно. Ветер 3-8 м/с. В дневные часы воздух прогреется до 31-33 градусов. По горным районам республики осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 21-26 градусов.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узгидромет прогноз погоды на сегодня 27 августа сколько будет градусов днем максимально ташкент дождь ветер новости погода на сегодня в узбекистане