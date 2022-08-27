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Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в республике читайте в материале.
2022-08-27T10:42+0500
2022-08-27T10:42+0500
2022-08-27T10:42+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Сегодня днем на территории Узбекистана сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет. Ветер 7-12 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит 30-35 градусов. В Ташкенте будет малооблачно. Ветер 3-8 м/с. В дневные часы воздух прогреется до 31-33 градусов. По горным районам республики осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 21-26 градусов.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
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узгидромет прогноз погоды на сегодня 27 августа сколько будет градусов днем максимально ташкент дождь ветер новости погода на сегодня в узбекистане
узгидромет прогноз погоды на сегодня 27 августа сколько будет градусов днем максимально ташкент дождь ветер новости погода на сегодня в узбекистане
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в республике читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Сегодня днем на территории Узбекистана сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет
.
Ветер 7-12 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит 30-35 градусов.
В Ташкенте будет малооблачно. Ветер 3-8 м/с. В дневные часы воздух прогреется до 31-33 градусов.
По горным районам республики осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 21-26 градусов.