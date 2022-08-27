https://uz.sputniknews.ru/20220827/v-buxare-otkryto-novoe-gazokondensatnoe-mestorojdenie-yangi-alat-27511201.html
В Бухаре открыто новое газоконденсатное месторождение "Янги Алат"
В Бухаре открыто новое газоконденсатное месторождение "Янги Алат"
Из скважины ежедневно добывается 800 тыс. кубометров природного газа.
2022-08-27T16:10+0500
2022-08-27T16:10+0500
2022-08-27T16:10+0500
экономика
бухара
газ
месторождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/148/31/1483108_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_bea4d2b8854f579fbf15e37a9fd1205d.jpg
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В результате геологоразведочных работ на территории Каракульского района Бухарской области открыто новое газоконденсатное месторождение "Янги Алат". Об этом сообщила пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".Месторождение "Янги Алат" выявили в прошлом году специалисты АО "Узбекнефтегаз" в результате обработки 3D сейсмических данных. Оно расположено вокруг месторождений "Западный Тегирмон" и "Тегирмон". Буровые работы на поисковой скважине №1 месторождения "Янги Алат" начались в конце мая.Из скважины ежедневно добывается 800 тыс. кубометров природного газа и более 15 тонн газоконденсатных продуктов.Перспективная площадь месторождения составляет 7,5 кв. км, ресурсы категории С3 составляют более 2,2 млрд кубометров природного газа и 70 тыс. тонн газового конденсата.В настоящее время на скважине №1 месторождения "Янги Алат" ведутся геологоразведочные работы с целью определения давления, температуры и других горно-геологических параметров продуктивного слоя, а также оценки производственных мощностей в промышленных масштабах.До конца года на новом месторождении в рамках Программы развития и воспроизводства углеводородной сырьевой базы АО "Узбекнефтегаз" на 2022 год запланировано бурение очередных разведочных скважин №2, 3.Читайте также:Какие компании из Узбекистана покажут продукцию на выставке детских товаров в Москве
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/148/31/1483108_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_394dbd9fcb0c2c676a9e56ddf8416e40.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бухара открыто новое газоконденсатное месторождение янги алат новости где когда сколько добывается добыча газа газ
бухара открыто новое газоконденсатное месторождение янги алат новости где когда сколько добывается добыча газа газ
В Бухаре открыто новое газоконденсатное месторождение "Янги Алат"
Из скважины ежедневно добывается 800 тыс. кубометров природного газа и более 15 тонн газоконденсатных продуктов.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В результате геологоразведочных работ на территории Каракульского района Бухарской области открыто новое газоконденсатное месторождение "Янги Алат". Об этом сообщила пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".
Месторождение "Янги Алат" выявили в прошлом году специалисты АО "Узбекнефтегаз" в результате обработки 3D сейсмических данных. Оно расположено вокруг месторождений "Западный Тегирмон" и "Тегирмон". Буровые работы на поисковой скважине №1 месторождения "Янги Алат" начались в конце мая.
Из скважины ежедневно добывается 800 тыс. кубометров природного газа и более 15 тонн газоконденсатных продуктов.
Перспективная площадь месторождения составляет 7,5 кв. км, ресурсы категории С3 составляют более 2,2 млрд кубометров природного газа и 70 тыс. тонн газового конденсата.
В настоящее время на скважине №1 месторождения "Янги Алат" ведутся геологоразведочные работы с целью определения давления, температуры и других горно-геологических параметров продуктивного слоя, а также оценки производственных мощностей в промышленных масштабах.
До конца года на новом месторождении в рамках Программы развития и воспроизводства углеводородной сырьевой базы АО "Узбекнефтегаз" на 2022 год запланировано бурение очередных разведочных скважин №2, 3.