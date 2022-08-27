https://uz.sputniknews.ru/20220827/v-buxare-otkryto-novoe-gazokondensatnoe-mestorojdenie-yangi-alat-27511201.html

В Бухаре открыто новое газоконденсатное месторождение "Янги Алат"

В Бухаре открыто новое газоконденсатное месторождение "Янги Алат"

Из скважины ежедневно добывается 800 тыс. кубометров природного газа.

2022-08-27T16:10+0500

2022-08-27T16:10+0500

2022-08-27T16:10+0500

экономика

бухара

газ

месторождение

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В результате геологоразведочных работ на территории Каракульского района Бухарской области открыто новое газоконденсатное месторождение "Янги Алат". Об этом сообщила пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".Месторождение "Янги Алат" выявили в прошлом году специалисты АО "Узбекнефтегаз" в результате обработки 3D сейсмических данных. Оно расположено вокруг месторождений "Западный Тегирмон" и "Тегирмон". Буровые работы на поисковой скважине №1 месторождения "Янги Алат" начались в конце мая.Из скважины ежедневно добывается 800 тыс. кубометров природного газа и более 15 тонн газоконденсатных продуктов.Перспективная площадь месторождения составляет 7,5 кв. км, ресурсы категории С3 составляют более 2,2 млрд кубометров природного газа и 70 тыс. тонн газового конденсата.В настоящее время на скважине №1 месторождения "Янги Алат" ведутся геологоразведочные работы с целью определения давления, температуры и других горно-геологических параметров продуктивного слоя, а также оценки производственных мощностей в промышленных масштабах.До конца года на новом месторождении в рамках Программы развития и воспроизводства углеводородной сырьевой базы АО "Узбекнефтегаз" на 2022 год запланировано бурение очередных разведочных скважин №2, 3.Читайте также:Какие компании из Узбекистана покажут продукцию на выставке детских товаров в Москве

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