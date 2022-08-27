https://uz.sputniknews.ru/20220827/v-tashkentskoy-oblasti-zapuscheno-elektronnoe-pravitelstvo-27531627.html

В Ташкентской области запущено “Электронное правительство”

В Ташкентской области запущено “Электронное правительство”

Мирзиёев назвал новый центр хранения данных "сердцем" цифровизации.

2022-08-27T20:16+0500

2022-08-27T20:16+0500

2022-08-27T20:16+0500

общество

ташкентская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Президент сегодня ознакомился с созидательной работой в Ташкентской области и столице. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Лидер республики посетил недавно построенный центр хранения и обработки данных системы "Электронное правительство" в Зангиатинском районе."В нашей стране принимаются меры по цифровизации всех сфер и повышению удобства обслуживания населения. Также наша страна становится уникальным региональным хабом дистанционных услуг. Это обусловило необходимость создания дата-центра в соответствии с международными стандартами. Поэтому в рамках Стратегии "Цифровой Узбекистан – 2030" впервые в Узбекистане создан центр хранения и обработки данных высокой производительности", - говорится в сообщении. В центре совместно с китайской компанией Huawei установлена ​​система емкостью 20 петабайт. 580 серверов, дизель-генераторы общей мощностью 5 мегаватт обеспечивают непрерывную работу системы. Охлаждение зданий, противопожарные сети также отвечают современным требованиям. В целом дата-центр имеет сертификат TIER III, выданный международным институтом "Uptime"."Этот центр является "сердцем" цифровизации, фундаментом "Электронного правительства", - отметил президент.В результате работы центра будут сэкономлены многомиллиардные расходы государственных органов на хранение данных и техническую поддержку, и повысится качество предоставляемых услуг гражданам и предпринимателям. А также, будет обеспечена надежная защита от кибератак.Читайте также:В Бухаре открыто новое газоконденсатное месторождение "Янги Алат"

ташкентская область

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мирзиёев новый центр хранения данных цифровизация центр хранения и обработки данных системы электронное правительство в зангиатинском районе новости заявления