https://uz.sputniknews.ru/20220828/mejdu-tashkentom-i-samarkandom-pustyat-dopolnitelnye-afrosiaby-na-prazdniki-27556740.html
Между Ташкентом и Самаркандом пустят дополнительные "Афросиабы" на праздники
Между Ташкентом и Самаркандом пустят дополнительные "Афросиабы" на праздники
Дополнительные рейсы запустят в связи с празднованием Дня независимости республики.
2022-08-28T17:58+0500
2022-08-28T17:58+0500
2022-08-28T17:58+0500
ташкент
самарканд
поезд
праздник
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день независимости узбекистана
день независимости
республика
туризм
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Дополнительные рейсы между Ташкентом и Самаркандом запустят на праздники. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон тимер йуллари".В период предстоящих выходных дней, приуроченных к празднованию Дня независимости Узбекистана, решено было с 29 августа по 4 сентября ввести дополнительные рейсы высокоскоростных электропоездов по маршруту Самарканд – Ташкент – Самарканд.Так, в день будет запущен один дополнительный рейс, что всего составит семь рейсов за указанный период. Дополнительную информацию можно узнать по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных телефонов.Кроме этого, в компании напомнили, что билеты можно приобрести не только в железнодорожных кассах, но и через интернет.Читайте также:
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Между Ташкентом и Самаркандом пустят дополнительные "Афросиабы" на праздники
Дополнительные рейсы поездов запустят в связи с празднованием Дня независимости республики.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Дополнительные рейсы между Ташкентом и Самаркандом запустят на праздники. Об этом сообщает
пресс-служба "Узбекистон тимер йуллари".
В период предстоящих выходных дней, приуроченных к празднованию Дня независимости Узбекистана, решено было с 29 августа по 4 сентября ввести дополнительные рейсы высокоскоростных электропоездов по маршруту Самарканд – Ташкент – Самарканд.
Так, в день будет запущен один дополнительный рейс, что всего составит семь рейсов за указанный период. Дополнительную информацию можно узнать по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных телефонов.
Кроме этого, в компании напомнили, что билеты можно приобрести не только в железнодорожных кассах, но и через интернет.