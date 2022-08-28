https://uz.sputniknews.ru/20220828/mejdu-tashkentom-i-samarkandom-pustyat-dopolnitelnye-afrosiaby-na-prazdniki-27556740.html

Между Ташкентом и Самаркандом пустят дополнительные "Афросиабы" на праздники

Между Ташкентом и Самаркандом пустят дополнительные "Афросиабы" на праздники

Дополнительные рейсы запустят в связи с празднованием Дня независимости республики.

2022-08-28T17:58+0500

2022-08-28T17:58+0500

2022-08-28T17:58+0500

ташкент

самарканд

поезд

праздник

рейс

день независимости узбекистана

день независимости

республика

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1415/55/14155532_860:319:2830:1427_1920x0_80_0_0_21ff031b80f3dd9a01936a6de5b22f83.jpg

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Дополнительные рейсы между Ташкентом и Самаркандом запустят на праздники. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон тимер йуллари".В период предстоящих выходных дней, приуроченных к празднованию Дня независимости Узбекистана, решено было с 29 августа по 4 сентября ввести дополнительные рейсы высокоскоростных электропоездов по маршруту Самарканд – Ташкент – Самарканд.Так, в день будет запущен один дополнительный рейс, что всего составит семь рейсов за указанный период. Дополнительную информацию можно узнать по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных телефонов.Кроме этого, в компании напомнили, что билеты можно приобрести не только в железнодорожных кассах, но и через интернет.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

между ташкентом и самаркандом пустят дополнительные поезда в честь дня независимости скоростные поезда будут совершать дополнительные рейсы между двумя городами между ташкентом и самаркандом пустят дополнительные афросиабы на сентябрьские праздники праздничные дни дополнительные рейсы запустят в связи с празднованием дня независимости республики расписание купить билет афросиаб сколько стоит день независимости когда сколько дней отдыхаем в 2022 году на день независимости сколько выходных дней нерабочих