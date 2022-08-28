https://uz.sputniknews.ru/20220828/uzbekistan-i-kazaxstan-primut-proekt-russkie-sezony-v-sleduyuschem-godu-27544232.html

Узбекистан и Казахстан примут проект "Русские сезоны" в следующем году

Узбекистан и Казахстан примут проект "Русские сезоны" в следующем году

Фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России.

2022-08-28T12:39+0500

2022-08-28T12:39+0500

2022-08-28T12:39+0500

культура

узбекистан

казахстан

проект

фестиваль

культура

россия

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Масштабный культурный проект "Русские сезоны" в следующем году пройдет в Узбекистане и Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Русский мир".Так, об этом рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он также выразил надежду, что организаторы фестиваля русской культуры Японии не встретят никаких препятствий - начало запланировано на 29 августа.Ранее директор культурного проекта "Русские сезоны" Алексей Лебедев подчеркивал, что российские артисты и творческие коллективы остаются востребованными в мире, несмотря на нападки на русскую культуру в западных странах.Так, попытки отмены русской культуры, предпринимаемые в западных странах, затруднили проведение выступлений российских исполнителей в Европе, однако организаторы проекта готовы переориентировать его на другие континенты и страны, где ждут российских артистов. Алексей Лебедев назвал в качестве примера Латинскую Америку, Африку, Азию и государства ближнего зарубежья. Глава "Русских сезонов" убеждён, что в странах, где предпринимали попытки отменить русскую культуру, очень скоро захотят вновь увидеть артистов из России.Напомним: фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России. Проект проводится при содействии российского Министерства культуры. В него входят гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.Помимо этого, продолжает работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons. Там организуют недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, трансляции спектаклей, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.Читайте также:

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узбекистан и казахстан примут проект русские сезоны в следующем году фестиваль русские сезоны позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры россии что такое онлайн платформа сайт