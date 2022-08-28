https://uz.sputniknews.ru/20220828/uzbekistan-i-kazaxstan-primut-proekt-russkie-sezony-v-sleduyuschem-godu-27544232.html
Узбекистан и Казахстан примут проект "Русские сезоны" в следующем году
Узбекистан и Казахстан примут проект "Русские сезоны" в следующем году
Фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России.
2022-08-28T12:39+0500
2022-08-28T12:39+0500
2022-08-28T12:39+0500
культура
узбекистан
казахстан
проект
фестиваль
культура
россия
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Масштабный культурный проект "Русские сезоны" в следующем году пройдет в Узбекистане и Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Русский мир".Так, об этом рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он также выразил надежду, что организаторы фестиваля русской культуры Японии не встретят никаких препятствий - начало запланировано на 29 августа.Ранее директор культурного проекта "Русские сезоны" Алексей Лебедев подчеркивал, что российские артисты и творческие коллективы остаются востребованными в мире, несмотря на нападки на русскую культуру в западных странах.Так, попытки отмены русской культуры, предпринимаемые в западных странах, затруднили проведение выступлений российских исполнителей в Европе, однако организаторы проекта готовы переориентировать его на другие континенты и страны, где ждут российских артистов. Алексей Лебедев назвал в качестве примера Латинскую Америку, Африку, Азию и государства ближнего зарубежья. Глава "Русских сезонов" убеждён, что в странах, где предпринимали попытки отменить русскую культуру, очень скоро захотят вновь увидеть артистов из России.Напомним: фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России. Проект проводится при содействии российского Министерства культуры. В него входят гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.Помимо этого, продолжает работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons. Там организуют недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, трансляции спектаклей, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.Читайте также:
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узбекистан и казахстан примут проект русские сезоны в следующем году фестиваль русские сезоны позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры россии что такое онлайн платформа сайт
узбекистан и казахстан примут проект русские сезоны в следующем году фестиваль русские сезоны позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры россии что такое онлайн платформа сайт
Узбекистан и Казахстан примут проект "Русские сезоны" в следующем году
Фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Масштабный культурный проект "Русские сезоны" в следующем году пройдет в Узбекистане и Казахстане. Об этом сообщает
пресс-служба фонда "Русский мир".
Так, об этом рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он также выразил надежду, что организаторы фестиваля русской культуры Японии не встретят никаких препятствий - начало запланировано на 29 августа.
Ранее директор культурного проекта "Русские сезоны" Алексей Лебедев подчеркивал, что российские артисты и творческие коллективы остаются востребованными в мире, несмотря на нападки на русскую культуру в западных странах.
Так, попытки отмены русской культуры, предпринимаемые в западных странах, затруднили проведение выступлений российских исполнителей в Европе, однако организаторы проекта готовы переориентировать его на другие континенты и страны, где ждут российских артистов.
Алексей Лебедев назвал в качестве примера Латинскую Америку, Африку, Азию и государства ближнего зарубежья. Глава "Русских сезонов" убеждён, что в странах, где предпринимали попытки отменить русскую культуру, очень скоро захотят вновь увидеть артистов из России.
Напомним: фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России. Проект проводится при содействии российского Министерства культуры. В него входят гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.
Помимо этого, продолжает работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons. Там организуют недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, трансляции спектаклей, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.