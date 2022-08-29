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Готовить убийство Дугиной помогал еще один украинский диверсант - видео
Готовить убийство Дугиной помогал еще один украинский диверсант - видео
ФСБ установила личность еще одного члена украинской диверсионной группы, который участвовал в подготовке убийства Дарьи Дугиной.
2022-08-29T16:25+0500
2022-08-29T16:25+0500
2022-08-29T16:25+0500
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Москве вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украиснкой диверсионной группы. Соучастник преступления уехал из России за день до подрыва. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.Известно. что Цыганенко дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Затем он помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе столицы.Напомним: вечером 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы Одинцовского района на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина. По данным следственного комитета, возгорание произошло в результате взрыва. Дугина погибла. Она возвращалась после участия в фестивале.Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.Читайте также:
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готовить убийство дугиной помогал еще один украинский диверсант видео фсб установила личность еще одного члена украинской диверсионной группы который участвовал в подготовке убийства дарьи дугиной цыганенко кто такой биография фсб опубликовала видео
Готовить убийство Дугиной помогал еще один украинский диверсант - видео
ФСБ установила личность еще одного члена украинской диверсионной группы, который участвовал в подготовке убийства Дарьи Дугиной.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Москве вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украиснкой диверсионной группы. Соучастник преступления уехал из России за день до подрыва. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.
"В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной", — цитирует РИА Новости
сообщение ЦОС.
Известно. что Цыганенко дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Затем он помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе столицы.
"В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления, гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", — сообщили в ведомстве.
Напомним: вечером 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы Одинцовского района на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина. По данным следственного комитета, возгорание произошло в результате взрыва. Дугина погибла. Она возвращалась после участия в фестивале.
Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.