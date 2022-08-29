https://uz.sputniknews.ru/20220829/gotovit-ubiystvo-duginoy-pomogal-esche-odin-ukrainskiy-diversant---video-27585367.html

Готовить убийство Дугиной помогал еще один украинский диверсант - видео

Готовить убийство Дугиной помогал еще один украинский диверсант - видео

ФСБ установила личность еще одного члена украинской диверсионной группы, который участвовал в подготовке убийства Дарьи Дугиной.

2022-08-29T16:25+0500

2022-08-29T16:25+0500

2022-08-29T16:25+0500

россия

убийство

фсб россии

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Москве вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украиснкой диверсионной группы. Соучастник преступления уехал из России за день до подрыва. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.Известно. что Цыганенко дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Затем он помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе столицы.Напомним: вечером 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы Одинцовского района на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина. По данным следственного комитета, возгорание произошло в результате взрыва. Дугина погибла. Она возвращалась после участия в фестивале.Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.Читайте также:

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