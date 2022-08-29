https://uz.sputniknews.ru/20220829/ukrainskie-siloviki-probili-kryshu-korpusa-zaes-gde-xranitsya-yadernoe-toplivo--foto-27594966.html

Украинские силовики пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится ядерное топливо — фото

Украинские силовики пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится ядерное топливо — фото

Украинские силовики пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится ядерное топливо.

2022-08-29T19:00+0500

2022-08-29T19:00+0500

2022-08-29T19:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

аэс

топливо

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", — сообщил он в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии пробитой крыши хранилища.В администрации Запорожской области отметили, украинские войска нанесли артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя.До этого сегодня Рогов подчеркнул, что местные власти подготовили все доказательства ударов ВСУ по атомной станции и передадут их миссии МАГАТЭ. Так, украинские подразделения в последнее время каждый день обстреливают Энергодар и находящуюся рядом с городом атомную электростанцию. Накануне на крышу спецкорпуса станции упал сбитый американский дрон-камикадзе, целью которого было хранилище отработанного топлива.По данным Wall Street Journal, инспекция МАГАТЭ состоится на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.Как заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военнослужащих. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские силовики продолжают постоянно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также:Видео: российские войска освободили село Благодатное от украинских боевиков

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