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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220829/ukrainskie-siloviki-probili-kryshu-korpusa-zaes-gde-xranitsya-yadernoe-toplivo--foto-27594966.html
Украинские силовики пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится ядерное топливо — фото
Украинские силовики пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится ядерное топливо — фото
Украинские силовики пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится ядерное топливо.
2022-08-29T19:00+0500
2022-08-29T19:05+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
аэс
топливо
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", — сообщил он в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии пробитой крыши хранилища.В администрации Запорожской области отметили, украинские войска нанесли артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя.До этого сегодня Рогов подчеркнул, что местные власти подготовили все доказательства ударов ВСУ по атомной станции и передадут их миссии МАГАТЭ. Так, украинские подразделения в последнее время каждый день обстреливают Энергодар и находящуюся рядом с городом атомную электростанцию. Накануне на крышу спецкорпуса станции упал сбитый американский дрон-камикадзе, целью которого было хранилище отработанного топлива.По данным Wall Street Journal, инспекция МАГАТЭ состоится на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.Как заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военнослужащих. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские силовики продолжают постоянно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также:Видео: российские войска освободили село Благодатное от украинских боевиков
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фото пробили крышу корпуса заэс где хранится ядерное топливо запорожская аэс аэс атомная электростанция энергодар что произошло чп на спецкорпус реактор новости заявления рогов последствия специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
фото пробили крышу корпуса заэс где хранится ядерное топливо запорожская аэс аэс атомная электростанция энергодар что произошло чп на спецкорпус реактор новости заявления рогов последствия специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский

Украинские силовики пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится ядерное топливо — фото

19:00 29.08.2022 (обновлено: 19:05 29.08.2022)
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир РоговВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо
ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2022
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов
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ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится топливо для реакторов.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", — сообщил он в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии пробитой крыши хранилища.
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир РоговВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо
ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2022
ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир РоговВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо
ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2022
ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов
В администрации Запорожской области отметили, украинские войска нанесли артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя.
До этого сегодня Рогов подчеркнул, что местные власти подготовили все доказательства ударов ВСУ по атомной станции и передадут их миссии МАГАТЭ.
Так, украинские подразделения в последнее время каждый день обстреливают Энергодар и находящуюся рядом с городом атомную электростанцию. Накануне на крышу спецкорпуса станции упал сбитый американский дрон-камикадзе, целью которого было хранилище отработанного топлива.
По данным Wall Street Journal, инспекция МАГАТЭ состоится на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.
Как заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военнослужащих. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские силовики продолжают постоянно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Видео: российские войска освободили село Благодатное от украинских боевиков
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