Украинские силовики пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится ядерное топливо — фото
19:00 29.08.2022 (обновлено: 19:05 29.08.2022)
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир РоговВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов
ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится топливо для реакторов.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", — сообщил он в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии пробитой крыши хранилища.
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир РоговВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо
ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир РоговВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо
ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС и пробили крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов
В администрации Запорожской области отметили, украинские войска нанесли артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя.
До этого сегодня Рогов подчеркнул, что местные власти подготовили все доказательства ударов ВСУ по атомной станции и передадут их миссии МАГАТЭ.
Так, украинские подразделения в последнее время каждый день обстреливают Энергодар и находящуюся рядом с городом атомную электростанцию. Накануне на крышу спецкорпуса станции упал сбитый американский дрон-камикадзе, целью которого было хранилище отработанного топлива.
По данным Wall Street Journal, инспекция МАГАТЭ состоится на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.
Как заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военнослужащих. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские силовики продолжают постоянно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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