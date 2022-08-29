https://uz.sputniknews.ru/20220829/uzbekistan-voshel-v-top-5-stran-dlya-otdyxa-sredi-rossiyan-v-sentyabre--27582200.html
Узбекистан вошел в ТОП-5 стран для отдыха среди россиян в сентябре
Узбекистан вошел в ТОП-5 стран для отдыха среди россиян в сентябре
В рейтинге туристических предпочтений россиян республика обогнала Таиланд и ОАЭ.
2022-08-29T13:59+0500
2022-08-29T13:59+0500
2022-08-29T13:59+0500
туризм
узбекистан
россияне
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рейтинг
туризм
республика
таиланд
оаэ
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку самых популярных стран для отдыха среди россиян в первый месяц осени. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий One Two Trip. По данным сервиса, анализ бронирования перелетов в период с 1 по 30 сентября показывает: по традиции чаще всего россияне выбирают отдых в Турции. На данное направление приходится более 17% бронирований. На втором месте оказалась Армения с показателем почти 15%. Третье место по количеству бронирований получил Казахстан (более 8%), а на четвертом оказался Узбекистан с долей 7,5%. Таким образом, Узбекистан опередил Кыргызстан (6,7%), Таиланд (4,6%) и ОАЭ (2,8%). Средняя стоимость авиабилета в Узбекистан в одну сторону составила 18,2 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе. Ранее эксперты туротрасли неоднократно фиксировали растущий интерес российских путешественников к городам Узбекистана. Если в апреле этого года Узбекистан посетили 29 тыс. граждан РФ, то уже в мае в республику из России прибыли 47,5 тыс. человек, в мае – 53 тыс., а в июле – свыше 61 тыс человек. Об этом сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Государственный комитет по статистике Узбекистана (Госкомстат). Об увеличении российского турпотока в Узбекистан на форуме "Путешествуй" в Москве говорил и чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Он отметил, что количество россиян, которые посещают Узбекистан в туристических целях непрерывно растет — за первое полугодие показатель вырос в 2,5 раза.Читайте также:
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узбекистан вошел в топ 5 стран для отдыха среди россиян в сентябре рейтинг самых популярных стран для отдыха у россиян в 2022 году в сентябре августе в рейтинге туристических предпочтений россиян республика обогнала таиланд и оаэ тур в узбекистан сколько стоит
узбекистан вошел в топ 5 стран для отдыха среди россиян в сентябре рейтинг самых популярных стран для отдыха у россиян в 2022 году в сентябре августе в рейтинге туристических предпочтений россиян республика обогнала таиланд и оаэ тур в узбекистан сколько стоит
Узбекистан вошел в ТОП-5 стран для отдыха среди россиян в сентябре
В рейтинге туристических предпочтений россиян республика обогнала Таиланд и ОАЭ.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку самых популярных стран для отдыха среди россиян в первый месяц осени. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий One Two Trip.
По данным сервиса, анализ бронирования перелетов в период с 1 по 30 сентября показывает: по традиции чаще всего россияне выбирают отдых в Турции. На данное направление приходится более 17% бронирований. На втором месте оказалась Армения с показателем почти 15%. Третье место по количеству бронирований получил Казахстан (более 8%), а на четвертом оказался Узбекистан с долей 7,5%. Таким образом, Узбекистан опередил Кыргызстан (6,7%), Таиланд (4,6%) и ОАЭ (2,8%).
Средняя стоимость авиабилета в Узбекистан в одну сторону составила 18,2 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе.
Ранее эксперты туротрасли неоднократно фиксировали растущий интерес российских путешественников к городам Узбекистана. Если в апреле этого года Узбекистан посетили 29 тыс. граждан РФ, то уже в мае в республику из России прибыли 47,5 тыс. человек, в мае – 53 тыс., а в июле – свыше 61 тыс человек. Об этом сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Государственный комитет по статистике Узбекистана (Госкомстат).
Об увеличении российского турпотока в Узбекистан на форуме "Путешествуй" в Москве говорил и чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Он отметил, что количество россиян, которые посещают Узбекистан в туристических целях непрерывно растет — за первое полугодие показатель вырос в 2,5 раза.