https://uz.sputniknews.ru/20220829/v-rossiyskom-etnograficheskom-muzee-startovala-vystavka-traditsionnyx-tkaney-uzbekistana-27575793.html

В Российском этнографическом музее стартовала выставка традиционных тканей Узбекистана

В Российском этнографическом музее стартовала выставка традиционных тканей Узбекистана

На выставке в Санкт-Петербурге представлены различные виды вышитых изделий, которые издавна было принято готовить в каждой семье к различным событиям.

2022-08-29T11:50+0500

2022-08-29T11:50+0500

2022-08-29T11:50+0500

культура

узбекистан

ткань

традиции

музей

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Российском этнографическом музее открылась выставка "Шелковые нити Узбекистана: традиционные вышивки и ткани". Об этом сообщает пресс-служба музея.Выставка посвящена одному из наиболее выразительных традиционных прикладных искусств Узбекистана - декоративным вышитым изделиям и тканям. Использование в них шелка как основного материала обусловило название выставки. Ее экспонаты датируются последней третью XIX – началом XX века, и в настоящее время Российский этнографический музей является одним из немногих музеев мира, который обладает наиболее полным и богатым собранием этих уникальных произведений узбекского народного творчества.На выставке представлены различные виды вышитых изделий, которые издавна было принято готовить в каждой семье к разнообразным событиям, и прежде всего к свадьбе. Это покрывала и простыни на постель новобрачных, занавеси для стенных ниш, покрывала на стопки с постельными принадлежностями и детскую колыбель, свадебные полотенца, молитвенные коврики и другие.Кроме этого, выставка знакомит посетителей с особенностями вышивальных традиций таких наиболее известных центров этого ремесла, как Бухара, Самарканд, Шахрисябз, Карши, Нурата, Джизак, Ташкент, города Ферганской долины – Андижан, Наманган, Коканд. Для каждого из них характерны особые композиционные и орнаментальные приемы, цветовая гамма, придающие вещам неповторимый декоративный облик.Ткани, представленные на выставке, демонстрируют не только высокое мастерство местного шелкоткачества, но и уникальные особенности их орнаментации в технике "абрбанди" (икат), благодаря которой узоры приобретают своеобразные расплывчатые, облачные ("абр" – облако) очертания.Известно, что экспозиция произведений узбекского прикладного искусства будет выставлена в музее до 31 декабря этого года. Посетить музей можно со вторника по воскресенье с 10 часов утра. Выходной день - понедельник.Читайте также:

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в российском этнографическом музее стартовала выставка традиционных тканей узбекистана на выставке в санкт-петербурге представлены различные виды вышитых изделий, которые издавна было принято готовить в каждой семье к различным событиям икат адрас атлас купить в москве в петербурге