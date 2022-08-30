https://uz.sputniknews.ru/20220830/gorno-metallurgicheskie-predpriyatiya-perevedut-na-ekologicheskie-relsy-27622845.html
Горно-металлургические предприятия переведут на "экологические рельсы"
Горно-металлургические предприятия переведут на "экологические рельсы"
Правительство Узбекистана распорядилось достичь международные экологические стандарты на горно-металлургических предприятиях страны.
2022-08-30T20:03+0500
2022-08-30T20:03+0500
2022-08-30T20:03+0500
общество
предприятия
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Правительство установило экологические требования и нормы охраны окружающей среды в сфере горно-металлургической промышленности.Программой ставится задача достижения экологических стандартов международного индекса “зеленой экономики” (Global Green Growth Index).Для этого на предприятиях горно-металлургической промышленности необходимо использовать малоотходные и ресурсосберегающие технологии. Также будет поэтапно внедряться прозрачная система экологического менеджмента.Минэкономразвития вместе с Госкомитетом промышленной безопасности в течение трех месяцев поручено создать базу рекомендуемых оптимальных технологий производства, которые позволяют защищать окружающую среду.До 1 июля 2023 года Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты, а также “Узметкомбинат” разработают долгосрочные стратегии по экологии и охране окружающей среды, а также примут меры по увеличению “зеленой продукции”.Читайте также:АГМК начал извлекать вольфрам из отходов в СамаркандеУзбекистан планирует увеличить добычу урана в два раза к 2031 году
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горно металлургический комбинат предприятия экологические стандарты правительство узбекистан экология нгмк агмк
горно металлургический комбинат предприятия экологические стандарты правительство узбекистан экология нгмк агмк
Горно-металлургические предприятия переведут на "экологические рельсы"
Правительство Узбекистана распорядилось достичь международные экологические стандарты на горно-металлургических предприятиях страны.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Правительство установило экологические требования и нормы охраны окружающей среды в сфере горно-металлургической промышленности.
Программой ставится задача достижения экологических стандартов международного индекса “зеленой экономики” (Global Green Growth Index).
Для этого на предприятиях горно-металлургической промышленности необходимо использовать малоотходные и ресурсосберегающие технологии. Также будет поэтапно внедряться прозрачная система экологического менеджмента.
Минэкономразвития вместе с Госкомитетом промышленной безопасности в течение трех месяцев поручено создать базу рекомендуемых оптимальных технологий производства, которые позволяют защищать окружающую среду.
До 1 июля 2023 года Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты, а также “Узметкомбинат” разработают долгосрочные стратегии по экологии и охране окружающей среды, а также примут меры по увеличению “зеленой продукции”.