https://uz.sputniknews.ru/20220830/agmk-nachal-izvlekat-volfram-iz-otxodov-v-samarkande-27622240.html

АГМК начал извлекать вольфрам из отходов в Самарканде

АГМК начал извлекать вольфрам из отходов в Самарканде

АГМК начал перерабатывать техногенные отходы из месторождения под Самаркандом для извлечения вольфрамового концентрата.

2022-08-30T18:02+0500

2022-08-30T18:02+0500

2022-08-30T18:02+0500

общество

самарканд

отходы

переработка

месторождение

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) получил первый вольфрамовый продукт из техногенных отходов вольфрамовое месторождение “Ингичка” в Самаркандской области.Как отмечает информационная служба АГМК, таким образом здесь планируется получать 100 тонн вольфрама в год. А за счет организации производства создано 150 новых рабочих мест.Вольфрам относится к редким металлам, является основой твердых и многих жаропрочных сплавов, отмечается в сообщении. Его уникальные свойства — прочность и способность выдерживать высокие температуры — делают его идеальным материалом для многих промышленных применений (авиация, космонавтика, электротехника).Также вольфрам используется в качестве легированной добавки для повышения твердости, износостойкости и механической прочности стали. Из-за высокой плотности из него изготавливается броня.На сегодняшний день цена одного килограмма вольфрама составляет 40 долларов, уточнили в информационной службе комбината.Ранее сообщалось, что АГМК и филиал российского технического университета "МИСиС" планируют подписать соглашения о сотрудничестве на ближайшие три года. Это позволит реализовать научные проекты и усилить учебный процесс в вузе.Читайте также:Узбекистан будет производить платинуВидео: Выпускники "МИСиС" найдут работу по призванию — Мальгинов

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