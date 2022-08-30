https://uz.sputniknews.ru/20220830/v-uzauto-motors-obyavili-o-nachale-prodaj-pervogo-otechestvennogo-krossovera-27611639.html

В UzAuto Motors объявили о начале продаж первого отечественного кроссовера

В UzAuto Motors объявили о начале продаж первого отечественного кроссовера

Желающие приобрести первый отечественный кроссовер Chevrolet Tracker уже могут подписать договор на приобретение.

2022-08-30T11:32+0500

2022-08-30T11:32+0500

2022-08-30T11:32+0500

общество

uzauto motors

продажа

договор

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Компания "UzAuto Motors" официально объявила о начале продаж первого отечественного кроссовера Chevrolet Tracker. Об этом сообщили в пресс-службе автоконцерна.Известно, что для желающих приобрести новый автомобиль уже доступен договор о приобретении. В компании рассказали, что приобрести Chevrolet Tracker можно только в дилерских центрах, которые указаны на официальном сайте как авторизованные для продажи новой модели.Кроме того, в дилерских центрах можно пройти тест-драйв, что оценить возможности новой модели.Известно, что Chevrolet Tracker находится в популярном сегменте компактных кроссоверов и сочетает в себе самые востребованные у потребителей качества.Некоторые из основных характеристик Chevrolet Tracker:Также, по заявлению компании, автомобиль обладает всеми необходимыми функциями безопасности:С 2023 года данная модель автомобиля буде доступна с дополнительными опциями. Сейчас стоимость Chevrolet Tracker колеблется от 179 до 249 млн сумов.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан

в uzauto motors объявили о начале продаж первого отечественного кроссовера желающие приобрести первый отечественный кроссовер chevrolet tracker уже могут подписать договор на приобретение