https://uz.sputniknews.ru/20220830/v-uzauto-motors-obyavili-o-nachale-prodaj-pervogo-otechestvennogo-krossovera-27611639.html
В UzAuto Motors объявили о начале продаж первого отечественного кроссовера
В UzAuto Motors объявили о начале продаж первого отечественного кроссовера
Желающие приобрести первый отечественный кроссовер Chevrolet Tracker уже могут подписать договор на приобретение.
2022-08-30T11:32+0500
2022-08-30T11:32+0500
2022-08-30T11:32+0500
общество
uzauto motors
продажа
договор
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Компания "UzAuto Motors" официально объявила о начале продаж первого отечественного кроссовера Chevrolet Tracker. Об этом сообщили в пресс-службе автоконцерна.Известно, что для желающих приобрести новый автомобиль уже доступен договор о приобретении. В компании рассказали, что приобрести Chevrolet Tracker можно только в дилерских центрах, которые указаны на официальном сайте как авторизованные для продажи новой модели.Кроме того, в дилерских центрах можно пройти тест-драйв, что оценить возможности новой модели.Известно, что Chevrolet Tracker находится в популярном сегменте компактных кроссоверов и сочетает в себе самые востребованные у потребителей качества.Некоторые из основных характеристик Chevrolet Tracker:Также, по заявлению компании, автомобиль обладает всеми необходимыми функциями безопасности:С 2023 года данная модель автомобиля буде доступна с дополнительными опциями. Сейчас стоимость Chevrolet Tracker колеблется от 179 до 249 млн сумов.Читайте также:
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в uzauto motors объявили о начале продаж первого отечественного кроссовера желающие приобрести первый отечественный кроссовер chevrolet tracker уже могут подписать договор на приобретение
в uzauto motors объявили о начале продаж первого отечественного кроссовера желающие приобрести первый отечественный кроссовер chevrolet tracker уже могут подписать договор на приобретение
В UzAuto Motors объявили о начале продаж первого отечественного кроссовера
Желающие приобрести первый отечественный кроссовер Chevrolet Tracker уже могут подписать договор на приобретение.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Компания "UzAuto Motors" официально объявила о начале продаж первого отечественного кроссовера Chevrolet Tracker. Об этом сообщили в пресс-службе
автоконцерна.
Известно, что для желающих приобрести новый автомобиль уже доступен договор о приобретении. В компании рассказали, что приобрести Chevrolet Tracker можно только в дилерских центрах, которые указаны на официальном сайте как авторизованные для продажи новой модели.
Кроме того, в дилерских центрах можно пройти тест-драйв, что оценить возможности новой модели.
Известно, что Chevrolet Tracker находится в популярном сегменте компактных кроссоверов и сочетает в себе самые востребованные у потребителей качества.
Некоторые из основных характеристик Chevrolet Tracker:
трехцилиндровый турбированный двигатель CSS Prime с объемом 1,2 л, крутящим моментом 190Nm и мощностью 132 лс;
6-ступенчатая автоматическая трансмиссия;
экономичный расход топлива в смешанном режиме 6.9 л/100 км, по загородной трассе – 5.6 л/100 км.
Также, по заявлению компании, автомобиль обладает всеми необходимыми функциями безопасности:
система автоматического торможения при низких скоростях (в случае помехи по ходу движения);
активное экстренное торможение;
предупреждение о помехе по ходу движения;
оповещение о помехе спереди;
шесть подушек безопасности.
С 2023 года данная модель автомобиля буде доступна с дополнительными опциями. Сейчас стоимость Chevrolet Tracker колеблется от 179 до 249 млн сумов.