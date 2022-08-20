https://uz.sputniknews.ru/20220820/uzauto-motors-spark-i-nexia-zamenyat-na-tracker-i-onix-27313689.html

UzAuto Motors: Spark и Nexia заменят на Tracker и Onix

UzAuto Motors: Spark и Nexia заменят на Tracker и Onix

Компания планирует перенастроить производство моделей авто.

2022-08-20T14:03+0500

2022-08-20T14:03+0500

2022-08-20T14:03+0500

общество

uzauto motors

производство

модели

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Производство автомобилей Chevrolet Spark и Nexia остановят уже в конце этого года. Однако их заменят на Chevrolet Tracker и Onix, передает пресс-служба UzAuto Motors.Компания приняла данное решения в связи с современной геополитической ситуацией, которая не только препятствует логистике, но и негативно сказывается на автомобильной промышленности. Во многих странах мира снизилось производство, стоимость автомобилей и сроки их ожидания.Так, UzAuto Motors за первые шесть месяцев 2022 года произвела 160 000 автомобилей. Также в угоду потребителям, она запустила производство новых моделей. Теперь из-за высокого спроса на более современные авто, компания будет переводить производство на выпуск новых моделей.Ввиду перевода производственных конвейеров на выпуск новинок, выпуск автомобилей Chevrolet Spark и Nexia к концу этого года остановят.При этом, остатки, которые есть у компании, позволят продолжить производство последних партий данных моделей почти до конца 2022 года.Ранее компания UzAuto Motors выполнила поставленную президентом задачу и произвело за первое полугодие 2022 года рекордное количество машин. Читайте также:Четыре направления: как будет развиваться металлургияУзбекистан будет производить платину

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