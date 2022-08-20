https://uz.sputniknews.ru/20220820/uzauto-motors-spark-i-nexia-zamenyat-na-tracker-i-onix-27313689.html
UzAuto Motors: Spark и Nexia заменят на Tracker и Onix
UzAuto Motors: Spark и Nexia заменят на Tracker и Onix
Компания планирует перенастроить производство моделей авто.
2022-08-20T14:03+0500
2022-08-20T14:03+0500
2022-08-20T14:03+0500
общество
uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Производство автомобилей Chevrolet Spark и Nexia остановят уже в конце этого года. Однако их заменят на Chevrolet Tracker и Onix, передает пресс-служба UzAuto Motors.Компания приняла данное решения в связи с современной геополитической ситуацией, которая не только препятствует логистике, но и негативно сказывается на автомобильной промышленности. Во многих странах мира снизилось производство, стоимость автомобилей и сроки их ожидания.Так, UzAuto Motors за первые шесть месяцев 2022 года произвела 160 000 автомобилей. Также в угоду потребителям, она запустила производство новых моделей. Теперь из-за высокого спроса на более современные авто, компания будет переводить производство на выпуск новых моделей.Ввиду перевода производственных конвейеров на выпуск новинок, выпуск автомобилей Chevrolet Spark и Nexia к концу этого года остановят.При этом, остатки, которые есть у компании, позволят продолжить производство последних партий данных моделей почти до конца 2022 года.Ранее компания UzAuto Motors выполнила поставленную президентом задачу и произвело за первое полугодие 2022 года рекордное количество машин. Читайте также:Четыре направления: как будет развиваться металлургияУзбекистан будет производить платину
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uzauto motors spark и nexia заменят на tracker и onix автомобили автомобильная промышленность кризис новые модели новинки выпуск авто остановят новости новость узбекистан
uzauto motors spark и nexia заменят на tracker и onix автомобили автомобильная промышленность кризис новые модели новинки выпуск авто остановят новости новость узбекистан
UzAuto Motors: Spark и Nexia заменят на Tracker и Onix
Компания планирует перенастроить производство авто на выпуск новых моделей. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik.
Производство автомобилей Chevrolet Spark и Nexia остановят уже в конце этого года. Однако их заменят на Chevrolet Tracker и Onix, передает пресс-служба
UzAuto Motors.
Компания приняла данное решения в связи с современной геополитической ситуацией, которая не только препятствует логистике, но и негативно сказывается на автомобильной промышленности. Во многих странах мира снизилось производство, стоимость автомобилей и сроки их ожидания.
Так, UzAuto Motors за первые шесть месяцев 2022 года произвела 160 000 автомобилей. Также в угоду потребителям, она запустила производство новых моделей. Теперь из-за высокого спроса на более современные авто, компания будет переводить производство на выпуск новых моделей.
Ввиду перевода производственных конвейеров на выпуск новинок, выпуск автомобилей Chevrolet Spark и Nexia к концу этого года остановят.
При этом, остатки, которые есть у компании, позволят продолжить производство последних партий данных моделей почти до конца 2022 года.
Ранее компания UzAuto Motors выполнила
поставленную президентом задачу и произвело за первое полугодие 2022 года рекордное количество машин.