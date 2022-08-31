https://uz.sputniknews.ru/20220831/afganskiy-gerat-riskuet-ostatsya-bez-vody-27647252.html

Афганский Герат рискует остаться без воды

Афганский Герат рискует остаться без воды

Из-за нехватки воды афганские фермеры выкачивают ее насосами из-под земли. В некоторых провинциях уже образовались ужасающие разломы.

2022-08-31T15:36+0500

2022-08-31T15:36+0500

2022-08-31T15:36+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Герате упал уровень грунтовых вод — от 2 до 7 метров, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на газету Etilaatroz.Как отмечается, причина в том, что местные фермеры из-за нехватки воды на поверхности роют колодцы и используют электронасосы на солнечных батареях.Местные экологи призывают остановить такую практику, которая грозит распространиться повсеместно. По их мнению, последствия этого через 10 лет не сравнятся с нынешними сложностями.Впрочем, отмечает Sputnik Афганистан, фермеры идут на это не от хорошей жизни — цена 1 кубометра воды в Герате достигла 25 афгани (0,28 долларов или 16 рублей).Ранее, в провинции Газни на территориях, имевших статус сельскохозяйственных, появились разломы в земле. К этому привели засухи и истощения запасов грунтовых вод.Предположительно, местные фермеры также выкачивали воду электронасосами для полива.Отмечается, что при опустошенных запасах грунтовых вод следующая засуха обещает быть смертельно опасной.Читайте также:После вторжения США Афганистан стал крупнейшей метамфетаминовой лабораториейГод с талибами: как менялся Афганистан

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