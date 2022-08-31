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https://uz.sputniknews.ru/20220831/afganskiy-gerat-riskuet-ostatsya-bez-vody-27647252.html
Афганский Герат рискует остаться без воды
Афганский Герат рискует остаться без воды
Из-за нехватки воды афганские фермеры выкачивают ее насосами из-под земли. В некоторых провинциях уже образовались ужасающие разломы.
2022-08-31T15:36+0500
2022-08-31T15:36+0500
в мире
вода
фермер
афганистан
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Герате упал уровень грунтовых вод — от 2 до 7 метров, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на газету Etilaatroz.Как отмечается, причина в том, что местные фермеры из-за нехватки воды на поверхности роют колодцы и используют электронасосы на солнечных батареях.Местные экологи призывают остановить такую практику, которая грозит распространиться повсеместно. По их мнению, последствия этого через 10 лет не сравнятся с нынешними сложностями.Впрочем, отмечает Sputnik Афганистан, фермеры идут на это не от хорошей жизни — цена 1 кубометра воды в Герате достигла 25 афгани (0,28 долларов или 16 рублей).Ранее, в провинции Газни на территориях, имевших статус сельскохозяйственных, появились разломы в земле. К этому привели засухи и истощения запасов грунтовых вод.Предположительно, местные фермеры также выкачивали воду электронасосами для полива.Отмечается, что при опустошенных запасах грунтовых вод следующая засуха обещает быть смертельно опасной.Читайте также:После вторжения США Афганистан стал крупнейшей метамфетаминовой лабораториейГод с талибами: как менялся Афганистан
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афганистан герат вода зачем фермеры выкачивают воду из под земли разломы насосы грунтовые воды
афганистан герат вода зачем фермеры выкачивают воду из под земли разломы насосы грунтовые воды

Афганский Герат рискует остаться без воды

15:36 31.08.2022
© CIATВысохшая земля
Высохшая земля - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
© CIAT
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Из-за нехватки воды афганские фермеры выкачивают насосами грунтовые воды. В некоторых провинциях уже образовались разломы в земле.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Герате упал уровень грунтовых вод — от 2 до 7 метров, сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на газету Etilaatroz.
Как отмечается, причина в том, что местные фермеры из-за нехватки воды на поверхности роют колодцы и используют электронасосы на солнечных батареях.
Местные экологи призывают остановить такую практику, которая грозит распространиться повсеместно. По их мнению, последствия этого через 10 лет не сравнятся с нынешними сложностями.
Впрочем, отмечает Sputnik Афганистан, фермеры идут на это не от хорошей жизни — цена 1 кубометра воды в Герате достигла 25 афгани (0,28 долларов или 16 рублей).
Ранее, в провинции Газни на территориях, имевших статус сельскохозяйственных, появились разломы в земле. К этому привели засухи и истощения запасов грунтовых вод.
Предположительно, местные фермеры также выкачивали воду электронасосами для полива.
Отмечается, что при опустошенных запасах грунтовых вод следующая засуха обещает быть смертельно опасной.
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