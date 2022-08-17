https://uz.sputniknews.ru/20220817/posle-vtorjeniya-ssha-afganistan-stal-krupneyshey-metamfetaminovoy-laboratoriey-27208100.html
После вторжения США Афганистан стал крупнейшей метамфетаминовой лабораторией
После вторжения США Афганистан стал крупнейшей метамфетаминовой лабораторией
С того дня, как США и их союзники вторглись в Афганистан, эта страна увеличила производство наркотиков и стала крупнейшей в мире нарколабораторией.
2022-08-17T10:54+0500
2022-08-17T10:54+0500
2022-08-17T10:54+0500
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. За 20 лет военного присутствия США и международной коалиции Афганистан стал крупнейшей "метамфетаминовой лабораторией".По словам директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимира Тарабрина, производство наркотиков в стране за это время возросло в 40 раз, пишет РИА Новости.В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША и коалиции в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.Экс-президент Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане назвал процесс вывода войск постыдным и унизительным событием в истории США.* — члены движение "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Год с талибами: как менялся АфганистанВластям Афганистана нужно экономическое сотрудничество с соседями – эксперт
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сша, афганистан, лаборатория, наркотики
сша, афганистан, лаборатория, наркотики
После вторжения США Афганистан стал крупнейшей метамфетаминовой лабораторией
С того дня, как США и их союзники вторглись в Афганистан, эта страна увеличила производство наркотиков и стала крупнейшей в мире нарколабораторией.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. За 20 лет военного присутствия США и международной коалиции Афганистан стал крупнейшей "метамфетаминовой лабораторией".
По словам директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимира Тарабрина, производство наркотиков в стране за это время возросло в 40 раз, пишет РИА Новости
.
"За двадцатилетнее пребывание в этой стране США и их союзников по НАТО Афганистан превратился в наркогосударство: объем незаконного производства опиатов возрос почти в 40 раз по сравнению с уровнем 2001 года. Помимо того, он стал крупнейшей лабораторией по производству метамфетамина", — сказал Тарабрин.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША и коалиции в Афганистане.
В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
Экс-президент Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане назвал
процесс вывода войск постыдным и унизительным событием в истории США.
* — члены движение "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность