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https://uz.sputniknews.ru/20220824/v-prazdnichnye-dni-avtobusy-stolitsy-izmenyat-grafik--27438027.html
В праздничные дни автобусы столицы изменят график
В праздничные дни автобусы столицы изменят график
В честь Дня независимости узбекистанцы отдохнут четыре дня.
2022-08-24T18:22+0500
2022-08-24T18:22+0500
общество
автобусы
расписание
ташкент
день независимости
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На время праздничных выходных автобусы в Ташкенте изменят свое расписание. Об этом сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".Автобусы будут ходить по следующему расписанию:Ранее президент подписал постановление о праздничных днях по случаю Дня независимости республики.Читайте также:Как обновляют общественный транспорт в ТашкентеВ столице запустили новые автобусные маршруты
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автобусы график расписание день независимости работа 1 2 3 4 сентября как изменится как доехать ташкент общественный транспорт новости узбекистана новость
автобусы график расписание день независимости работа 1 2 3 4 сентября как изменится как доехать ташкент общественный транспорт новости узбекистана новость

В праздничные дни автобусы столицы изменят график

18:22 24.08.2022
© Пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".Автобус АО "Тошшахартрансхизмат"
Автобус АО Тошшахартрансхизмат - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2022
© Пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат".
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В честь Дня независимости узбекистанцы отдохнут четыре дня. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На время праздничных выходных автобусы в Ташкенте изменят свое расписание. Об этом сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
Автобусы будут ходить по следующему расписанию:
1,2,4 сентября (четверг, пятница, воскресенье) – выходные дни. Автобусы будут следовать по маршрутам обычного графика по воскресеньям.
3 сентября (суббота) - выходной. Автобусы будут следовать по маршрутам обычного графика по субботам.
Ранее президент подписал постановление о праздничных днях по случаю Дня независимости республики.
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