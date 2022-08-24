В праздничные дни автобусы столицы изменят график
В честь Дня независимости узбекистанцы отдохнут четыре дня. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На время праздничных выходных автобусы в Ташкенте изменят свое расписание. Об этом сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
Автобусы будут ходить по следующему расписанию:
1,2,4 сентября (четверг, пятница, воскресенье) – выходные дни. Автобусы будут следовать по маршрутам обычного графика по воскресеньям.
3 сентября (суббота) - выходной. Автобусы будут следовать по маршрутам обычного графика по субботам.
Ранее президент подписал постановление о праздничных днях по случаю Дня независимости республики.
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