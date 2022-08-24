https://uz.sputniknews.ru/20220824/v-prazdnichnye-dni-avtobusy-stolitsy-izmenyat-grafik--27438027.html

В праздничные дни автобусы столицы изменят график

В праздничные дни автобусы столицы изменят график

В честь Дня независимости узбекистанцы отдохнут четыре дня.

2022-08-24T18:22+0500

2022-08-24T18:22+0500

2022-08-24T18:22+0500

общество

автобусы

расписание

ташкент

день независимости

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На время праздничных выходных автобусы в Ташкенте изменят свое расписание. Об этом сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".Автобусы будут ходить по следующему расписанию:Ранее президент подписал постановление о праздничных днях по случаю Дня независимости республики.Читайте также:Как обновляют общественный транспорт в ТашкентеВ столице запустили новые автобусные маршруты

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