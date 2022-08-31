Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220831/mojno-li-zamenit-myaso-ryboy-27626298.html
Можно ли заменить мясо рыбой
Можно ли заменить мясо рыбой
Может ли рыба стать полноценной заменой мясу, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова.
2022-08-31T07:00+0500
2022-08-31T07:00+0500
это интересно
мясо
рыба
терапевт
радио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1e/27622025_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ca52829101b1c413badc91c4a3fea664.jpg
Рыба содержит множество необходимых организму веществ и представляет собой неотъемлемую часть полноценного рациона, отмечает врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.Рыбный белок усваивается в два раза быстрее, чем мясо, всего за два-три часа. Помимо белка, рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, жирорастворимых витаминов D, А, Е, витаминов группы B и таких важнейших минералов, как селен, фосфор, магний, натрий и калий.Поэтому она должна присутствовать на нашем столе не менее двух-трех раз в неделю, говорит врач.Однако полностью замещать в меню мясные блюда рыбными не стоит, если для этого нет медицинских показаний, поясняет она.Если полностью исключить мясо из рациона, заменив его рыбой, то необходимо обеспечить себя либо другими продуктами, которые помогут восполнить потерю этих веществ, либо подбирать биологически активные добавки. Но для их нормального усвоения нужна стабильная работа желудочно-кишечного тракта, предупреждает Александра Разаренова.Читайте также:Кому вредно есть дыню, объяснила диетологТоп-10 самых полезных продуктов для почек
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1e/27622025_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_55041465946972b7482656558cb116f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
можно ли заменить мясо рыбой чем полезна врач диетолог александра разаренова рыбный белок как усваивается влияет на сердечно сосудистую систему витамины минералы
можно ли заменить мясо рыбой чем полезна врач диетолог александра разаренова рыбный белок как усваивается влияет на сердечно сосудистую систему витамины минералы

Можно ли заменить мясо рыбой

07:00 31.08.2022
© © Depositphotos / Grafvisionрыба
рыба - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
© © Depositphotos / Grafvision
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Может ли рыба стать полноценной заменой мясу, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова.
Рыба содержит множество необходимых организму веществ и представляет собой неотъемлемую часть полноценного рациона, отмечает врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.
Рыбный белок усваивается в два раза быстрее, чем мясо, всего за два-три часа. Помимо белка, рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, жирорастворимых витаминов D, А, Е, витаминов группы B и таких важнейших минералов, как селен, фосфор, магний, натрий и калий.
Поэтому она должна присутствовать на нашем столе не менее двух-трех раз в неделю, говорит врач.
Однако полностью замещать в меню мясные блюда рыбными не стоит, если для этого нет медицинских показаний, поясняет она.
"Во-первых, чем разнообразнее белковые компоненты питания, тем выше аминокислотный скор (показатель биологической ценности белка, – ред.) мы получаем. Во-вторых, мясо содержит более биодоступную форму железа, поэтому из мяса оно усваивается лучше. Аналогичная ситуация и с витамином В12".
Если полностью исключить мясо из рациона, заменив его рыбой, то необходимо обеспечить себя либо другими продуктами, которые помогут восполнить потерю этих веществ, либо подбирать биологически активные добавки.
Но для их нормального усвоения нужна стабильная работа желудочно-кишечного тракта, предупреждает Александра Разаренова.
Читайте также:
Кому вредно есть дыню, объяснила диетолог
Топ-10 самых полезных продуктов для почек
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0