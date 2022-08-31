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Можно ли заменить мясо рыбой

Можно ли заменить мясо рыбой

Может ли рыба стать полноценной заменой мясу, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова.

2022-08-31T07:00+0500

2022-08-31T07:00+0500

2022-08-31T07:00+0500

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мясо

рыба

терапевт

радио

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Рыба содержит множество необходимых организму веществ и представляет собой неотъемлемую часть полноценного рациона, отмечает врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.Рыбный белок усваивается в два раза быстрее, чем мясо, всего за два-три часа. Помимо белка, рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, жирорастворимых витаминов D, А, Е, витаминов группы B и таких важнейших минералов, как селен, фосфор, магний, натрий и калий.Поэтому она должна присутствовать на нашем столе не менее двух-трех раз в неделю, говорит врач.Однако полностью замещать в меню мясные блюда рыбными не стоит, если для этого нет медицинских показаний, поясняет она.Если полностью исключить мясо из рациона, заменив его рыбой, то необходимо обеспечить себя либо другими продуктами, которые помогут восполнить потерю этих веществ, либо подбирать биологически активные добавки. Но для их нормального усвоения нужна стабильная работа желудочно-кишечного тракта, предупреждает Александра Разаренова.Читайте также:Кому вредно есть дыню, объяснила диетологТоп-10 самых полезных продуктов для почек

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