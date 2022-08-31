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Первый узбекистанский кроссовер уже бьет рекорды
Первый узбекистанский кроссовер уже бьет рекорды
Продажи первого отечественного кроссовера стартовали 30 августа. В первый час работы автосалонов было подписано свыше 1,5 тысячи договоров.
2022-08-31T14:03+0500
2022-08-31T14:03+0500
общество
рекорд
продажи
chevrolet tracker
договор
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Новый Chevrolet Tracker 2023 в первый день продаж поставил рекорд, сообщает компания UzAuto Motors.Контракты на приобретение первого отечественного кроссовера начали заключать с утра 30 августа. По данным компании, за первый час работы автосалонов было подписано более 1,5 тысячи договоров.Всего же за день был законтрактован 7471 автомобиль, отметили в пресс-службе компании.Ранее, в мае текущего года представители регионов России выразили желание сотрудничать с автопромом Узбекистана. В частности, готовность к кооперации подтвердил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.По мнению Назарова, Башкортостан мог бы поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.Читайте также:UzAuto Motors: Spark и Nexia заменят на Tracker и OnixЗадача выполнена: Uzauto Motors установила рекорд — фото
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новый tracker стартовали продажи сколько стоит сколько продано автосалон работа подписано где купить

Первый узбекистанский кроссовер уже бьет рекорды

14:03 31.08.2022
© UzAuto MotorsВ Узбекистане стартовало производство полного цикла автомобиля Chevrolet Tracker 2023
В Узбекистане стартовало производство полного цикла автомобиля Chevrolet Tracker 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
© UzAuto Motors
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Продажи первого отечественного кроссовера стартовали 30 августа. В первый час работы автосалонов было подписано свыше 1,5 тысячи договоров.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Новый Chevrolet Tracker 2023 в первый день продаж поставил рекорд, сообщает компания UzAuto Motors.
Контракты на приобретение первого отечественного кроссовера начали заключать с утра 30 августа. По данным компании, за первый час работы автосалонов было подписано более 1,5 тысячи договоров.
Всего же за день был законтрактован 7471 автомобиль, отметили в пресс-службе компании.
Ранее, в мае текущего года представители регионов России выразили желание сотрудничать с автопромом Узбекистана. В частности, готовность к кооперации подтвердил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
"Перед нами открываются возможности двустороннего партнерства с флагманами автомобилестроения Узбекистана UzAuto Motors, "Уз-Тонг Хонг Ко", "Узклимат", — рассказал Назаров.
По мнению Назарова, Башкортостан мог бы поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.
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