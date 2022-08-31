https://uz.sputniknews.ru/20220831/pervyy-uzbekistanskiy-krossover-uje-bet-rekordy-27643590.html

Первый узбекистанский кроссовер уже бьет рекорды

Первый узбекистанский кроссовер уже бьет рекорды

Продажи первого отечественного кроссовера стартовали 30 августа. В первый час работы автосалонов было подписано свыше 1,5 тысячи договоров.

2022-08-31T14:03+0500

2022-08-31T14:03+0500

2022-08-31T14:03+0500

общество

рекорд

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chevrolet tracker

договор

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Новый Chevrolet Tracker 2023 в первый день продаж поставил рекорд, сообщает компания UzAuto Motors.Контракты на приобретение первого отечественного кроссовера начали заключать с утра 30 августа. По данным компании, за первый час работы автосалонов было подписано более 1,5 тысячи договоров.Всего же за день был законтрактован 7471 автомобиль, отметили в пресс-службе компании.Ранее, в мае текущего года представители регионов России выразили желание сотрудничать с автопромом Узбекистана. В частности, готовность к кооперации подтвердил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.По мнению Назарова, Башкортостан мог бы поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.Читайте также:UzAuto Motors: Spark и Nexia заменят на Tracker и OnixЗадача выполнена: Uzauto Motors установила рекорд — фото

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