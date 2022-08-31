https://uz.sputniknews.ru/20220831/pervyy-uzbekistanskiy-krossover-uje-bet-rekordy-27643590.html
Первый узбекистанский кроссовер уже бьет рекорды
Первый узбекистанский кроссовер уже бьет рекорды
Продажи первого отечественного кроссовера стартовали 30 августа. В первый час работы автосалонов было подписано свыше 1,5 тысячи договоров.
2022-08-31T14:03+0500
2022-08-31T14:03+0500
2022-08-31T14:03+0500
общество
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продажи
chevrolet tracker
договор
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Новый Chevrolet Tracker 2023 в первый день продаж поставил рекорд, сообщает компания UzAuto Motors.Контракты на приобретение первого отечественного кроссовера начали заключать с утра 30 августа. По данным компании, за первый час работы автосалонов было подписано более 1,5 тысячи договоров.Всего же за день был законтрактован 7471 автомобиль, отметили в пресс-службе компании.Ранее, в мае текущего года представители регионов России выразили желание сотрудничать с автопромом Узбекистана. В частности, готовность к кооперации подтвердил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.По мнению Назарова, Башкортостан мог бы поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.Читайте также:UzAuto Motors: Spark и Nexia заменят на Tracker и OnixЗадача выполнена: Uzauto Motors установила рекорд — фото
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новый tracker стартовали продажи сколько стоит сколько продано автосалон работа подписано где купить
новый tracker стартовали продажи сколько стоит сколько продано автосалон работа подписано где купить
Первый узбекистанский кроссовер уже бьет рекорды
Продажи первого отечественного кроссовера стартовали 30 августа. В первый час работы автосалонов было подписано свыше 1,5 тысячи договоров.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Новый Chevrolet Tracker 2023 в первый день продаж поставил рекорд, сообщает
компания UzAuto Motors.
Контракты на приобретение первого отечественного кроссовера начали заключать с утра 30 августа. По данным компании, за первый час работы автосалонов было подписано более 1,5 тысячи договоров.
Всего же за день был законтрактован 7471 автомобиль, отметили в пресс-службе компании.
Ранее, в мае текущего года представители регионов России выразили желание сотрудничать с автопромом Узбекистана. В частности, готовность к кооперации подтвердил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
"Перед нами открываются возможности двустороннего партнерства с флагманами автомобилестроения Узбекистана UzAuto Motors, "Уз-Тонг Хонг Ко", "Узклимат", — рассказал Назаров.
По мнению Назарова, Башкортостан мог бы поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.