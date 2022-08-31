https://uz.sputniknews.ru/20220831/v-aeroportu-tashkenta-presekla-vvoz-detenyshey-krokodila-iz-egipta-27652736.html
В аэропорту Ташкента пресекли ввоз детенышей крокодила из Египта
В аэропорту Ташкента пресекли ввоз детенышей крокодила из Египта
В столичном аэропорту пресекли попытку незаконного ввоза детенышей крокодила из Каира. Их передали на временное содержание в Ташкентский зоопарк.
2022-08-31T16:07+0500
2022-08-31T16:07+0500
2022-08-31T16:10+0500
происшествия
аэропорт
ташкент
крокодил
египет
каир
ташкентский зоопарк
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.Таможенники аэропорта Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта 54-х детенышей крокодила, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.Рептилий пытался провезти пассажир рейса "Каир-Ташкент" в нескольких пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей. Ящики были обернуты в фольгу. В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии страны, их содержание в домашних условиях запрещено. Контрабанда животных подпадает под действие статьи "нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. Читайте также:Четырех медвежат пытались незаконно вывезти из России в Узбекистан — видеоУзбекистанец попытался незаконно ввезти десятки новеньких "айфонов" — фото
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аэропорт ташкент детеныши крокодил что стало куда отправили египет столица ташкентский зоопарк таможенники
аэропорт ташкент детеныши крокодил что стало куда отправили египет столица ташкентский зоопарк таможенники
В аэропорту Ташкента пресекли ввоз детенышей крокодила из Египта
16:07 31.08.2022 (обновлено: 16:10 31.08.2022)
В столичном аэропорту пресекли попытку незаконного ввоза детенышей крокодила из Каира. Их передали на временное содержание в Ташкентский зоопарк.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Таможенники аэропорта Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта 54-х детенышей крокодила, сообщили
в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Рептилий пытался провезти пассажир рейса "Каир-Ташкент" в нескольких пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей. Ящики были обернуты в фольгу.
"В настоящее время по данному факту проводится расследование, обнаруженные крокодилы переданы в зоопарк Ташкента", - добавили в ГТК.
В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии страны, их содержание в домашних условиях запрещено.
Контрабанда животных подпадает под действие статьи "нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.