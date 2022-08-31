https://uz.sputniknews.ru/20220831/v-aeroportu-tashkenta-presekla-vvoz-detenyshey-krokodila-iz-egipta-27652736.html

В аэропорту Ташкента пресекли ввоз детенышей крокодила из Египта

В аэропорту Ташкента пресекли ввоз детенышей крокодила из Египта

В столичном аэропорту пресекли попытку незаконного ввоза детенышей крокодила из Каира. Их передали на временное содержание в Ташкентский зоопарк.

2022-08-31T16:07+0500

2022-08-31T16:07+0500

2022-08-31T16:10+0500

происшествия

аэропорт

ташкент

крокодил

египет

каир

ташкентский зоопарк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1f/27652247_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_51e456f27ae7618602a79598807a8646.jpg

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.Таможенники аэропорта Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта 54-х детенышей крокодила, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.Рептилий пытался провезти пассажир рейса "Каир-Ташкент" в нескольких пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей. Ящики были обернуты в фольгу. В Узбекистане ввоз и вывоз диких животных допускается только с разрешения Госкомэкологии страны, их содержание в домашних условиях запрещено. Контрабанда животных подпадает под действие статьи "нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. Читайте также:Четырех медвежат пытались незаконно вывезти из России в Узбекистан — видеоУзбекистанец попытался незаконно ввезти десятки новеньких "айфонов" — фото

ташкент

египет

каир

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

аэропорт ташкент детеныши крокодил что стало куда отправили египет столица ташкентский зоопарк таможенники