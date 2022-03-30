https://uz.sputniknews.ru/20220330/uzbekistanets-popytalsya-nezakonno-vvezti-desyatki-novenkix-ayfonov--foto-23651213.html

Узбекистанец попытался незаконно ввезти десятки новеньких "айфонов" — фото

Узбекистанец попытался незаконно ввезти десятки новеньких "айфонов" — фото

Мужчину поймали на таможне. Он пытался незаконно провезти в страну новенькие "айфоны".

2022-03-30T12:01+0500

2022-03-30T12:01+0500

2022-03-30T12:12+0500

общество

узбекистанец

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ферганские таможенники задержали предпринимателя, который пытался незаконно ввезти в Узбекистан мобильные телефоны.Речь идет о новейших iPhone 13. Всего правоохранители нашли 43 телефона на общую стоимость 603 миллиона сумов.Ведется доследственная проверка. На днях таможенники Сурхандарьинской области задержали грузовик, перевозивший наркотики. Контрабандисты замаскировали запрещенные вещества под картошку.В начале марта в аэропорту Ташкента пресекли попытку незаконного вывоза 286,9 тысячи долларов, спрятанных в еде. Читайте также:

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узбекистанец