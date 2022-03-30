https://uz.sputniknews.ru/20220330/uzbekistanets-popytalsya-nezakonno-vvezti-desyatki-novenkix-ayfonov--foto-23651213.html
Узбекистанец попытался незаконно ввезти десятки новеньких "айфонов" — фото
Узбекистанец попытался незаконно ввезти десятки новеньких "айфонов" — фото
Мужчину поймали на таможне. Он пытался незаконно провезти в страну новенькие "айфоны".
2022-03-30T12:01+0500
2022-03-30T12:01+0500
2022-03-30T12:12+0500
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узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ферганские таможенники задержали предпринимателя, который пытался незаконно ввезти в Узбекистан мобильные телефоны.Речь идет о новейших iPhone 13. Всего правоохранители нашли 43 телефона на общую стоимость 603 миллиона сумов.Ведется доследственная проверка. На днях таможенники Сурхандарьинской области задержали грузовик, перевозивший наркотики. Контрабандисты замаскировали запрещенные вещества под картошку.В начале марта в аэропорту Ташкента пресекли попытку незаконного вывоза 286,9 тысячи долларов, спрятанных в еде. Читайте также:
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узбекистанец
Узбекистанец попытался незаконно ввезти десятки новеньких "айфонов" — фото
12:01 30.03.2022 (обновлено: 12:12 30.03.2022)
Мужчину поймали на таможне. У пассажира автомобиля Cobalt нашли при себе более 40 телефонов.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ферганские таможенники задержали предпринимателя, который пытался незаконно ввезти в Узбекистан мобильные телефоны.
Речь идет о новейших iPhone 13.
Всего правоохранители нашли
43 телефона на общую стоимость 603 миллиона сумов.
Ведется доследственная проверка.
На днях таможенники Сурхандарьинской области задержали грузовик, перевозивший наркотики. Контрабандисты замаскировали
запрещенные вещества под картошку.
В начале марта в аэропорту Ташкента пресекли попытку
незаконного вывоза 286,9 тысячи долларов, спрятанных в еде.