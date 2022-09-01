https://uz.sputniknews.ru/20220901/jenskim-biznes-proektam-vydelyat-odin-trillion-sumov-27690384.html

Женским бизнес-проектам выделят один триллион сумов

Женским бизнес-проектам выделят один триллион сумов

За последние три с половиной года почти 57,5 тысяч женщин получили субсидии из госбюджета для приобретения оборудования и рабочих инструментов.

2022-09-01T18:27+0500

2022-09-01T18:27+0500

2022-09-01T18:27+0500

общество

проект

бизнес

женщины

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. С начала этого года более 79 тысяч женщин зарегистрировались в качестве предпринимателей. В целях поддержки женских бизнес-идей банки, в том числе в рамках программ семейного бизнеса, выделили 548 тысяч льготных кредитов. Об этом сообщила Нилуфар Джумаева, руководитель информационной службы Государственного комитета по делам семьи и женщин, на брифинге в АИМК.В 2022 году на финансирование проектов предпринимателей-женщин в рамках программы развития семейного бизнеса дополнительно выделят один трлн сумов.За последние три с половиной года почти 57,5 тысяч женщин получили субсидии из госбюджета для приобретения оборудования и рабочих инструментов.В "Центрах женского предпринимательства" 154 тысячи девушек и женщин получили профессии и были обучены предпринимательству, из них 68 тысяч получили работу.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

женским бизнес проектам выделят один триллион сумов за последние три с половиной года почти 57 5 тысяч женщин получили субсидии из госбюджета для приобретения оборудования и рабочих инструментов нилуфар джумаева