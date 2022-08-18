https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-syrdare-zapustyat-programmu-dlya-podderjki-jenschin-v-it-27268933.html
В Сырдарье запустят программу для поддержки женщин в IT
В Сырдарье запустят программу для поддержки женщин в IT
Программа рассчитана на обучение женщин работе с компьютером
2022-08-18T17:01+0500
2022-08-18T17:01+0500
2022-08-18T17:01+0500
общество
сырдарья
сырдарьинская область
женщины
it-технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/09/21271659_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e212c55a87e8fe18458b516f24c3e2b2.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. В Сырдарьинской области запустят проект по обучению женщин компьютерными навыками, передает пресс-служба технологического парка IT-Park.В рамках проекта "InnoWoman" женщины и девушки смогут пройти курсы по коммуникациям и информационным технологиям, а также развитию практических навыков в работе с компьютером.Обучение будут проводить по двум следующим направлениям:Кроме того, проект поддержит женщин в разработке и запуске стартапов в сфере IT. По итогам обучения, владелиц трёх лучших стартапов наградят.Ранее в Ташкенте открылся новый IT-клуб для женщин "GAP". Данный проект направлен на привлечение женщин в сферу информационных технологий.Напомним: президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.Читайте также:Где готовят узбекистанских IT-специалистовМирзиёев: IT-сфера крайне важна для Узбекистана
сырдарья
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/09/21271659_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ee905d1918a91c551ad9e1074959cd60.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в сырдарье запустят программу для поддержки женщин в it женщины в сфере поддержка женщин innowoman it park курсы для женщин узбекистан новости новость
в сырдарье запустят программу для поддержки женщин в it женщины в сфере поддержка женщин innowoman it park курсы для женщин узбекистан новости новость
В Сырдарье запустят программу для поддержки женщин в IT
Принять участие в проекте смогут женщины и девушки в возрасте от 15 до 35 лет, желающие научиться работе с компьютером.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik.
В Сырдарьинской области запустят проект по обучению женщин компьютерными навыками, передает пресс-служба
технологического парка IT-Park.
В рамках проекта "InnoWoman" женщины и девушки смогут пройти курсы по коммуникациям и информационным технологиям, а также развитию практических навыков в работе с компьютером.
Обучение будут проводить по двум следующим направлениям:
компьютерная грамотность;
веб-программирование и управление проектами.
Кроме того, проект поддержит женщин в разработке и запуске стартапов в сфере IT. По итогам обучения, владелиц трёх лучших стартапов наградят.
Ранее в Ташкенте открылся
новый IT-клуб для женщин "GAP". Данный проект направлен на привлечение женщин в сферу информационных технологий.
Напомним: президент Узбекистана утвердил
Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.