https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-syrdare-zapustyat-programmu-dlya-podderjki-jenschin-v-it-27268933.html

В Сырдарье запустят программу для поддержки женщин в IT

В Сырдарье запустят программу для поддержки женщин в IT

Программа рассчитана на обучение женщин работе с компьютером

2022-08-18T17:01+0500

2022-08-18T17:01+0500

2022-08-18T17:01+0500

общество

сырдарья

сырдарьинская область

женщины

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. В Сырдарьинской области запустят проект по обучению женщин компьютерными навыками, передает пресс-служба технологического парка IT-Park.В рамках проекта "InnoWoman" женщины и девушки смогут пройти курсы по коммуникациям и информационным технологиям, а также развитию практических навыков в работе с компьютером.Обучение будут проводить по двум следующим направлениям:Кроме того, проект поддержит женщин в разработке и запуске стартапов в сфере IT. По итогам обучения, владелиц трёх лучших стартапов наградят.Ранее в Ташкенте открылся новый IT-клуб для женщин "GAP". Данный проект направлен на привлечение женщин в сферу информационных технологий.Напомним: президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.Читайте также:Где готовят узбекистанских IT-специалистовМирзиёев: IT-сфера крайне важна для Узбекистана

сырдарья

сырдарьинская область

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