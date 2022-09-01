https://uz.sputniknews.ru/20220901/rossiyskie-voyska-unichtojili-ukrainskiy-desant-pytavshiysya-zaxvatit-zaes-27681429.html

Российские войска уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить ЗАЭС

Российские войска уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить ЗАЭС

Военным удалось потопить транспорт с украинским десантом.

2022-09-01T12:54+0500

2022-09-01T12:54+0500

2022-09-01T13:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1d/27586179_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3a2a352ed046ae0f6dcc55a07f8776c7.jpg

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Российские военные уничтожили десант ВСУ возле Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.Российские военные потопили транспорт с украинским десантом.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Как сообщали СМИ, миссия МАГАТЭ прошла КПП в Васильевке на подконтрольной России территории. В данное время она находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, сообщил Владимир Рогов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российские войска уничтожили украинский десант пытавшийся захватить заэс военным удалось потопить транспорт с украинским десантом