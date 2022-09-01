https://uz.sputniknews.ru/20220901/rossiyskie-voyska-unichtojili-ukrainskiy-desant-pytavshiysya-zaxvatit-zaes-27681429.html
Российские войска уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить ЗАЭС
Российские войска уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить ЗАЭС
Военным удалось потопить транспорт с украинским десантом.
2022-09-01T12:54+0500
2022-09-01T12:54+0500
2022-09-01T13:02+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Российские военные уничтожили десант ВСУ возле Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.Российские военные потопили транспорт с украинским десантом.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Как сообщали СМИ, миссия МАГАТЭ прошла КПП в Васильевке на подконтрольной России территории. В данное время она находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, сообщил Владимир Рогов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Читайте также:
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российские войска уничтожили украинский десант пытавшийся захватить заэс военным удалось потопить транспорт с украинским десантом
российские войска уничтожили украинский десант пытавшийся захватить заэс военным удалось потопить транспорт с украинским десантом
Российские войска уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить ЗАЭС
12:54 01.09.2022 (обновлено: 13:02 01.09.2022)
Военным удалось потопить транспорт с украинским десантом.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
Российские военные уничтожили десант ВСУ возле Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.
"Около 7:00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", — заявили в Минобороны.
Российские военные потопили транспорт с украинским десантом.
ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Как сообщали СМИ, миссия МАГАТЭ прошла КПП в Васильевке на подконтрольной России территории. В данное время она находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, сообщил Владимир Рогов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.