https://uz.sputniknews.ru/20220901/missiya-magate-otpravilas-v-storonu-zaes-27678469.html
Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС
В преддверии визита делегации МАГАТЭ в районе Энергодара в четверг высадился украинский десант.
2022-09-01T10:55+0500
2022-09-01T10:55+0500
2022-09-01T10:55+0500
специальная военная операция россии в донбассе
магатэ
аэс
делегация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/01/27677898_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b254bce5a4e00d2e89cc3b37efedfb51.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Агентство Reuters сообщило, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону Запорожской атомной электростанции.Ранее стало известно, что команда Международного агентства по атомной энергии прибыла в Запорожье в среду примерно в 16.00 по ташкентскому времени.По сообщению глава администрации Энергодара Александра Волги, недалеко от города высадился украинский десант.По его словам, подразделения ВСУ удалось заблокировать в районе дачного поселка.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/01/27677898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a82f60cd3507db4b4405236072431095.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
миссия магатэ отправилась в сторону заэс в преддверии визита делегации магатэ в районе энергодара в четверг высадился украинский десант работает авиация александр волга визит делегации магатэ на запорожскую аэс даты когда
миссия магатэ отправилась в сторону заэс в преддверии визита делегации магатэ в районе энергодара в четверг высадился украинский десант работает авиация александр волга визит делегации магатэ на запорожскую аэс даты когда
Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС
В преддверии визита делегации МАГАТЭ в районе Энергодара в четверг высадился украинский десант.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Агентство Reuters сообщило, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону Запорожской атомной электростанции.
"Миссия МАГАТЭ отправляется на ЗАЭС в Энергодаре", — приводит заявление агентства РИА Новости.
Ранее стало известно, что команда Международного агентства по атомной энергии прибыла в Запорожье в среду примерно в 16.00 по ташкентскому времени.
По сообщению глава администрации Энергодара Александра Волги, недалеко от города высадился украинский десант.
"Они на данный момент лежат, по ним работает авиация", — сказал Волга.
По его словам, подразделения ВСУ удалось заблокировать в районе дачного поселка.
"В ближайшее время операция завершится", — сообщил Волга.
Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.