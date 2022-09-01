https://uz.sputniknews.ru/20220901/missiya-magate-otpravilas-v-storonu-zaes-27678469.html

Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС

В преддверии визита делегации МАГАТЭ в районе Энергодара в четверг высадился украинский десант.

2022-09-01T10:55+0500

2022-09-01T10:55+0500

2022-09-01T10:55+0500

специальная военная операция россии в донбассе

магатэ

аэс

делегация

украина

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Агентство Reuters сообщило, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону Запорожской атомной электростанции.Ранее стало известно, что команда Международного агентства по атомной энергии прибыла в Запорожье в среду примерно в 16.00 по ташкентскому времени.По сообщению глава администрации Энергодара Александра Волги, недалеко от города высадился украинский десант.По его словам, подразделения ВСУ удалось заблокировать в районе дачного поселка.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также:

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миссия магатэ отправилась в сторону заэс в преддверии визита делегации магатэ в районе энергодара в четверг высадился украинский десант работает авиация александр волга визит делегации магатэ на запорожскую аэс даты когда