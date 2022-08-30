https://uz.sputniknews.ru/20220830/eks-deputat-rady-kiva-ukraina-xochet-lyuboy-tsenoy-podorvat-zaporojskuyu-aes-27615888.html

Экс-депутат Рады Кива: Украина хочет любой ценой подорвать Запорожскую АЭС

Экс-депутат Рады Кива: Украина хочет любой ценой подорвать Запорожскую АЭС

По сообщению Минобороны России, вооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях.

2022-08-30T15:00+0500

2022-08-30T15:00+0500

2022-08-30T15:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

аэс

верховная рада

рада

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Киев поставил задачу любыми способами устроить теракт-подрыв на Запорожской атомной элекростанции после провала попытки наступления. Об этом рассказал лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.В российском министерстве обороны в понедельник сообщили, что Вооруженные силы России отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. Так, по данным ведомства, ВСУ во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.Еще в середине августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.Напомним: Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военнослужащих. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские силовики продолжают постоянно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также:

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