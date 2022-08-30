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Экс-депутат Рады Кива: Украина хочет любой ценой подорвать Запорожскую АЭС
Экс-депутат Рады Кива: Украина хочет любой ценой подорвать Запорожскую АЭС
По сообщению Минобороны России, вооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях.
2022-08-30T15:00+0500
2022-08-30T15:00+0500
2022-08-30T15:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
аэс
верховная рада
рада
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Киев поставил задачу любыми способами устроить теракт-подрыв на Запорожской атомной элекростанции после провала попытки наступления. Об этом рассказал лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.В российском министерстве обороны в понедельник сообщили, что Вооруженные силы России отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. Так, по данным ведомства, ВСУ во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.Еще в середине августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.Напомним: Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военнослужащих. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские силовики продолжают постоянно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также:
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экс депутат рады кива рассказал сообщдил заявил лишили мандата украина хочет любой ценой подорвать запорожскую аэс по сообщению минобороны россии вооруженные силы рф отбили наступление войск украины в николаевской и херсонской областях
экс депутат рады кива рассказал сообщдил заявил лишили мандата украина хочет любой ценой подорвать запорожскую аэс по сообщению минобороны россии вооруженные силы рф отбили наступление войск украины в николаевской и херсонской областях
Экс-депутат Рады Кива: Украина хочет любой ценой подорвать Запорожскую АЭС
По сообщению Минобороны России, вооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Киев поставил задачу любыми способами устроить теракт-подрыв на Запорожской атомной элекростанции после провала попытки наступления. Об этом рассказал
лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.
В российском министерстве обороны в понедельник сообщили, что Вооруженные силы России отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. Так, по данным ведомства, ВСУ во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.
"После провала наступления на Херсон и понесённых ВСУ (вооруженных сил Украины) потерь для отвлечения внимания ночью была поставлена задача - любыми силами совершить теракт-подрыв на Запорожской АЭС. Для выполнения этого преступного приказа задействованы лучшие спецы ГУР МО (Главного разведывательного управления минобороны), при поддержке артиллерии и штурмовых групп ВСУ. Украина сегодня - страна-террорист", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Еще в середине августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.
Напомним: Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военнослужащих. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские силовики продолжают постоянно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.