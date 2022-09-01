https://uz.sputniknews.ru/20220901/v-tashkente-proydet-iii-festival-remesel---podrobnosti-27681179.html
В Ташкенте пройдет III Фестиваль ремесел - подробности
В Ташкенте пройдет III Фестиваль ремесел - подробности
Программа фестиваля предусматривает музыкальные выступления и представления художников и ремесленников.
2022-09-01T13:54+0500
2022-09-01T13:54+0500
2022-09-01T13:54+0500
культура
ташкент
фестиваль
выступление
музыка
художники
ремесленники
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В Ташкенте пройдет третий Фестиваль ремесленников, художников, гастрономов и музыкантов "Янгиамаркет". Об этом сообщает ИА "Дунё".Известно, что мероприятие пройдет 3-4 сентября в столичном парке Мирзо Улугбека. Одним из соорганизаторов является министерство туризма и культурного наследия республики.Так, гостей фестиваля ждут необычные музыкальные представления, в том числе выступление композиторов с виниловыми пластинками. Также запланированы живые концерты групп "Амалии" и "Дзенпанк".Кроме этого, в рамках мероприятия на территории парка будет действовать фуд-корт, где будут работать молодые перспективные гастрономы столицы.Вход на фествиваль свободный.Читайте также:
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в ташкенте пройдет iii фестиваль ремесел подробности программа фестиваля предусматривает музыкальные выступления и представления художников и ремесленников когда где в парке имени мирзо улугбека вход бесплатный или нет билеты где даты программа
в ташкенте пройдет iii фестиваль ремесел подробности программа фестиваля предусматривает музыкальные выступления и представления художников и ремесленников когда где в парке имени мирзо улугбека вход бесплатный или нет билеты где даты программа
В Ташкенте пройдет III Фестиваль ремесел - подробности
Программа фестиваля предусматривает музыкальные выступления и представления художников и ремесленников.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
В Ташкенте пройдет третий Фестиваль ремесленников, художников, гастрономов и музыкантов "Янгиамаркет". Об этом сообщает ИА "Дунё"
.
Известно, что мероприятие пройдет 3-4 сентября в столичном парке Мирзо Улугбека. Одним из соорганизаторов является министерство туризма и культурного наследия республики.
Так, гостей фестиваля ждут необычные музыкальные представления, в том числе выступление композиторов с виниловыми пластинками. Также запланированы живые концерты групп "Амалии" и "Дзенпанк".
Кроме этого, в рамках мероприятия на территории парка будет действовать фуд-корт, где будут работать молодые перспективные гастрономы столицы.
Вход на фествиваль свободный.