https://uz.sputniknews.ru/20220901/v-tashkente-proydet-iii-festival-remesel---podrobnosti-27681179.html

В Ташкенте пройдет III Фестиваль ремесел - подробности

В Ташкенте пройдет III Фестиваль ремесел - подробности

Программа фестиваля предусматривает музыкальные выступления и представления художников и ремесленников.

2022-09-01T13:54+0500

2022-09-01T13:54+0500

2022-09-01T13:54+0500

культура

ташкент

фестиваль

выступление

музыка

художники

ремесленники

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В Ташкенте пройдет третий Фестиваль ремесленников, художников, гастрономов и музыкантов "Янгиамаркет". Об этом сообщает ИА "Дунё".Известно, что мероприятие пройдет 3-4 сентября в столичном парке Мирзо Улугбека. Одним из соорганизаторов является министерство туризма и культурного наследия республики.Так, гостей фестиваля ждут необычные музыкальные представления, в том числе выступление композиторов с виниловыми пластинками. Также запланированы живые концерты групп "Амалии" и "Дзенпанк".Кроме этого, в рамках мероприятия на территории парка будет действовать фуд-корт, где будут работать молодые перспективные гастрономы столицы.Вход на фествиваль свободный.Читайте также:

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в ташкенте пройдет iii фестиваль ремесел подробности программа фестиваля предусматривает музыкальные выступления и представления художников и ремесленников когда где в парке имени мирзо улугбека вход бесплатный или нет билеты где даты программа