https://uz.sputniknews.ru/20220901/vecherom-v-tashkente-perekroyut-ryad-ulits--karta-27692814.html
Вечером в Ташкенте перекроют ряд улиц — карта
Вечером в Ташкенте перекроют ряд улиц — карта
В столице ограничат движение на улицах, ведущих к парку "Янги Узбекистон".
2022-09-01T17:25+0500
2022-09-01T17:25+0500
2022-09-01T17:25+0500
общество
дороги
улица
ташкент
карта
день независимости
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. По случаю Дня Независимости в Ташкенте на некоторых улицах будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщила столичная информационная служба ГУВД. Отмечается, что торжественное мероприятие планируется провести первого сентября в парке "Янги Узбекистон" в честь 31-й годовщины независимости страны. "В связи с этим с 19:00 до 24:00 будет временно ограничено движение автотранспорта по улицам Янги Узбекистон, Махтумкули, Табаррук и Чолпон", - говорится в сообщении.В ведомстве извинились перед горожанами за неудобства и посоветовали пользоваться объездными путями. Ранее сообщалось о месте и времени запуска праздничного салюта в Ташкенте.Читайте также:Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео
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где вечером в ташкенте перекроют ряд улиц карта когда во сколько до скольких будут закрыты как проехать до парка новый узбекистан янги узбекистон маршрут какие улицы ведущие к парку будут закрыты перекрыты новости гувд автотранспорт автомобили как добраться на через объезд узбекистан ташкент день независимости праздничные мероприятия салют
где вечером в ташкенте перекроют ряд улиц карта когда во сколько до скольких будут закрыты как проехать до парка новый узбекистан янги узбекистон маршрут какие улицы ведущие к парку будут закрыты перекрыты новости гувд автотранспорт автомобили как добраться на через объезд узбекистан ташкент день независимости праздничные мероприятия салют
Вечером в Ташкенте перекроют ряд улиц — карта
В столице ограничат движение на улицах, ведущих к парку "Янги Узбекистон".
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
По случаю Дня Независимости в Ташкенте на некоторых улицах будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщила столичная информационная служба ГУВД
.
Отмечается, что торжественное мероприятие планируется провести первого сентября в парке "Янги Узбекистон" в честь 31-й годовщины независимости страны.
"В связи с этим с 19:00 до 24:00 будет временно ограничено движение автотранспорта по улицам Янги Узбекистон, Махтумкули, Табаррук и Чолпон", - говорится в сообщении.
В ведомстве извинились перед горожанами за неудобства и посоветовали пользоваться объездными путями.
Ранее сообщалось о месте и времени
запуска праздничного салюта в Ташкенте.