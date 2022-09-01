https://uz.sputniknews.ru/20220901/vecherom-v-tashkente-perekroyut-ryad-ulits--karta-27692814.html

Вечером в Ташкенте перекроют ряд улиц — карта

Вечером в Ташкенте перекроют ряд улиц — карта

В столице ограничат движение на улицах, ведущих к парку "Янги Узбекистон".

2022-09-01T17:25+0500

2022-09-01T17:25+0500

2022-09-01T17:25+0500

общество

дороги

улица

ташкент

карта

день независимости

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. По случаю Дня Независимости в Ташкенте на некоторых улицах будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщила столичная информационная служба ГУВД. Отмечается, что торжественное мероприятие планируется провести первого сентября в парке "Янги Узбекистон" в честь 31-й годовщины независимости страны. "В связи с этим с 19:00 до 24:00 будет временно ограничено движение автотранспорта по улицам Янги Узбекистон, Махтумкули, Табаррук и Чолпон", - говорится в сообщении.В ведомстве извинились перед горожанами за неудобства и посоветовали пользоваться объездными путями. Ранее сообщалось о месте и времени запуска праздничного салюта в Ташкенте.Читайте также:Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео

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