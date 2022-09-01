Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220901/vecherom-v-tashkente-perekroyut-ryad-ulits--karta-27692814.html
Вечером в Ташкенте перекроют ряд улиц — карта
Вечером в Ташкенте перекроют ряд улиц — карта
В столице ограничат движение на улицах, ведущих к парку "Янги Узбекистон".
2022-09-01T17:25+0500
2022-09-01T17:25+0500
общество
дороги
улица
ташкент
карта
день независимости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0e/26173620_0:78:750:500_1920x0_80_0_0_b64e7bae1095692629c043434b5a9584.png
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. По случаю Дня Независимости в Ташкенте на некоторых улицах будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщила столичная информационная служба ГУВД. Отмечается, что торжественное мероприятие планируется провести первого сентября в парке "Янги Узбекистон" в честь 31-й годовщины независимости страны. "В связи с этим с 19:00 до 24:00 будет временно ограничено движение автотранспорта по улицам Янги Узбекистон, Махтумкули, Табаррук и Чолпон", - говорится в сообщении.В ведомстве извинились перед горожанами за неудобства и посоветовали пользоваться объездными путями. Ранее сообщалось о месте и времени запуска праздничного салюта в Ташкенте.Читайте также:Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0e/26173620_46:0:713:500_1920x0_80_0_0_3581fe9d1498e31850ac3766304fc818.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
где вечером в ташкенте перекроют ряд улиц карта когда во сколько до скольких будут закрыты как проехать до парка новый узбекистан янги узбекистон маршрут какие улицы ведущие к парку будут закрыты перекрыты новости гувд автотранспорт автомобили как добраться на через объезд узбекистан ташкент день независимости праздничные мероприятия салют
где вечером в ташкенте перекроют ряд улиц карта когда во сколько до скольких будут закрыты как проехать до парка новый узбекистан янги узбекистон маршрут какие улицы ведущие к парку будут закрыты перекрыты новости гувд автотранспорт автомобили как добраться на через объезд узбекистан ташкент день независимости праздничные мероприятия салют

Вечером в Ташкенте перекроют ряд улиц — карта

17:25 01.09.2022
© ИА "Дунё"Город Ташкент
Город Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2022
© ИА "Дунё"
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В столице ограничат движение на улицах, ведущих к парку "Янги Узбекистон".
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. По случаю Дня Независимости в Ташкенте на некоторых улицах будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщила столичная информационная служба ГУВД.
Отмечается, что торжественное мероприятие планируется провести первого сентября в парке "Янги Узбекистон" в честь 31-й годовщины независимости страны.
"В связи с этим с 19:00 до 24:00 будет временно ограничено движение автотранспорта по улицам Янги Узбекистон, Махтумкули, Табаррук и Чолпон", - говорится в сообщении.
© ГУВД г. ТашкентаСхема перекрытия дорог на 1 сентября
Схема перекрытия дорог на 1 сентября - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2022
Схема перекрытия дорог на 1 сентября
© ГУВД г. Ташкента
В ведомстве извинились перед горожанами за неудобства и посоветовали пользоваться объездными путями.
Ранее сообщалось о месте и времени запуска праздничного салюта в Ташкенте.
Читайте также:
Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0