https://uz.sputniknews.ru/20220901/video-amir-abidov-o-podderjke-molodyx-startaperov-uspexe-texnoparka-i-nagrade-prezidenta-27696752.html

Видео: Амир Абидов о поддержке молодых стартаперов, успехе Технопарка и награде президента

Видео: Амир Абидов о поддержке молодых стартаперов, успехе Технопарка и награде президента

Ученый из Узбекистана: как Мирзиёев поддерживает начинающих стартаперов.

2022-09-01T20:30+0500

2022-09-01T20:30+0500

2022-09-01T20:30+0500

видео

технопарк

награда

президент

стартап

молодой ученый

узбекистан

шавкат мирзиёев

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В конце августа в Узбекистане состоялся диалог президента республики Шавката Мирзиёева с представителями бизнеса. Для страны формат открытой коммуникации главы государства с предпринимателями – новый. В День Независимости Sputnik взял интервью у одного из участников этой встречи - профессора, основателя высокотехнологичного стартапа Lotus Engineering Амира Абидова. В беседе с корреспондентом Sputnik Абидов рассказал о своих впечатлениях по итогам открытой встречи Шавката Мирзиеева с предпринимателями. По его словам, для бизнесменов важным фактором стала вовлеченность главы государства в обсуждение проблем и идей в сфере предпринимательства – президент выслушал каждого и делал пометки в блокноте.Важно, что в Узбекистане для микробизнеса сделали налоговую ставку на уровне 4%, также отметил Абидов."Это хорошая доступная привилегия и позволит бизнесу еще лучше развиться, даже если компания не является резидентом какого-либо Технопарка. Стартап как ребенок: его нужно лелеять, помогать, поднимать. Всего лишь 10% начинающих фирм становятся крупными компаниями", - объясняет он.Напомним, в 2018 году проект Амира Абидова под названием "Clean Box" стал лучшим в Узбекистане в рамках международного конкурса стартапов Start Haifa. Абидов представил наностерилизатор комнатной температуры.В 2021 году Амир Абидов получил медаль "Шухрат" - указ о награждении молодого ученого и других работников сферы производства подписал лично президент Мирзиёев.Благодаря кому молодой ученый задумался о создании наностерилизатора? Правда ли, что Амир Абидов начинал работать над своим проектом в обычном гараже? И почему он заинтересован в сотрудничестве со "Сколково"? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео Sputnik.Читайте также:Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

видео амир абидов о поддержке молодых стартаперов успехе технопарка и награде президента молодой ученый из узбекистана как президент шавкат мирзиёев поддерживает начинающих стартаперов биография истории история успеха как сделать свой первый стартап проект примеры успешных людей