https://uz.sputniknews.ru/20220902/osnovatel-seti-tanuki-soobschil-o-planax-razvivat-biznes-v-uzbekistane--foto-27735670.html

Основатель сети "Тануки" сообщил о планах развивать бизнес в Узбекистане — фото

Основатель сети "Тануки" сообщил о планах развивать бизнес в Узбекистане — фото

Орлов заявил, что ему нравится работать с узбекистанцами.

2022-09-02T21:41+0500

2022-09-02T21:41+0500

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экономика

узбекистан

ресторан

россия

бизнес

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Известный российский ресторатор, основатель сети "Тануки" Александр Орлов планирует в следующем году запустить как минимум три или четыре заведения в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.В прошлом году Орлов уже открыл один ресторан в Ташкенте. Запуск новых точек создаст не менее 400 рабочих мест, причем, по словам ресторатора, более 80% сотрудников будут набирать из местного населения.Читайте также:Почему Узбекистан выбирает российские франшизы

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

фото основатель сети тануки сообщил о планах развивать бизнес в узбекистане ресторан тануки где есть в каких странах россия новости экономика российский ресторатор александр орлов