Основатель сети "Тануки" сообщил о планах развивать бизнес в Узбекистане — фото
21:41 02.09.2022 (обновлено: 21:47 02.09.2022)
© Фото предоставлены пресс-службой "Тануки"Команда "Тануки" в Узбекистане
© Фото предоставлены пресс-службой "Тануки"
Российский ресторатор Александр Орлов заявил, что ему нравится работать с узбекистанцами.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Известный российский ресторатор, основатель сети "Тануки" Александр Орлов планирует в следующем году запустить как минимум три или четыре заведения в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.
© Фото предоставлены пресс-службой "Тануки"Команда "Тануки" в Узбекистане
Команда "Тануки" в Узбекистане
© Фото предоставлены пресс-службой "Тануки"
"Мне нравится работать с узбекистанцами. Поэтому я готов развивать свои проекты, привлекая именно местных специалистов, инвестировать в их развитие и обучение, создавать сильную команду профессионалов", - заявил Орлов в беседе с корреспондентом Sputnik.
В прошлом году Орлов уже открыл один ресторан в Ташкенте. Запуск новых точек создаст не менее 400 рабочих мест, причем, по словам ресторатора, более 80% сотрудников будут набирать из местного населения.
© Фото предоставлены пресс-службой "Тануки"Команда "Тануки" в Узбекистане
Команда "Тануки" в Узбекистане
© Фото предоставлены пресс-службой "Тануки"
"Суммарные инвестиции в экономику страны составляют порядка 18,5 млрд сум. Я вижу хороший потенциал рынка Узбекистана, так как это большая страна, которая активно развивается и растет. Надо сказать, что в Узбекистане уже существует историческая традиция питания вне дома — это часть великой древней культуры. В отличие от стран, предпочитающих готовить самостоятельно, здесь более открыты к новым игрокам индустрии гостеприимства. Это позволяет ресторанному бизнесу иметь даже больший потенциал, чем в некоторых других странах СНГ", - заявил Орлов.
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