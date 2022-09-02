https://uz.sputniknews.ru/20220902/video-mosbirja-otkryvaet-stranam-sng-novye-vozmojnosti--finansist-27734997.html
Видео: Мосбиржа открывает странам СНГ новые возможности – финансист
Видео: Мосбиржа открывает странам СНГ новые возможности – финансист
Мосбиржа 12 сентября начинает торги узбекским сумом.
2022-09-02T21:10+0500
2022-09-02T21:10+0500
2022-09-02T21:15+0500
видео
снг
россия
узбекистан
сум
торги
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/02/27733107_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_beabe9afa7cd4c3f03a63e5f2aeb2ac9.jpg
Торги валютной парой "узбекский сум – российский рубль" стартуют навалютном рынке Мосбиржи 12 сентября, сообщают организаторы. Новая валютная пара расширит торговые возможности для профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности.Какие именно возможности возникают для Узбекистана и России, корреспонденту Sputnik рассказал финансовый аналитик "Золотого монетного дома" России Дмитрием Голубовским.Он отмечает, что на российском рынке появился достаточно большой потенциал как для поставок в страну, так и для реэкспорта. Таким образом, перед Узбекистаном открылись большие перспективы в данной сфере, в том числе расширение объемов торговли.Голубовский объясняет это тем, что многие россияне, сохраняющие свои зарубежные инвестиции, выбрали узбекистанские банки как транзитные финансовые учреждения для работы в иностранных юрисдикциях, где доллар остается инвестиционной валютой.Таким образом, по мнению эксперта, они смогут получать "отдачу" от своих инвестиций благодаря денежным переводам, которые будут осуществляться в рублях или сумах.Именно это и станет дополнительным стимулом к развитию расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран.По словам аналитика, такое "окно" положительно скажется на развитии финансового рынка Узбекистана, над которым в данное время работает руководство республики.Какие еще есть возможности для сотрудничества существуют между двумя странами? Как предстоящие торги на Мосбирже могут повлиять на курс валют "рубль-сум"? Ответы на эти вопросы - в интервью с экономистом Дмитрием Голубовским на канале Sputnik.Читайте также:Видео: Амир Абидов о поддержке молодых стартаперов, успехе Технопарка и награде президента
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/02/27733107_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_804375d07821265ea3c51949b12020a0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео мосбиржа открывает странам снг новые возможности финансист мосбиржа 12 сентября начинает торги узбекским сумом что это значит дает перспективы экономика аналитика эксперт дмитрий голубовский узбекистан торги сум московская биржа
видео мосбиржа открывает странам снг новые возможности финансист мосбиржа 12 сентября начинает торги узбекским сумом что это значит дает перспективы экономика аналитика эксперт дмитрий голубовский узбекистан торги сум московская биржа
Видео: Мосбиржа открывает странам СНГ новые возможности – финансист
21:10 02.09.2022 (обновлено: 21:15 02.09.2022)
Мосбиржа 12 сентября начинает торги узбекским сумом. Означает ли это переход на расчеты в национальных валютах между Россией и Узбекистаном, объясняет экономист.
Торги валютной парой "узбекский сум – российский рубль" стартуют навалютном рынке Мосбиржи 12 сентября, сообщают организаторы. Новая валютная пара расширит торговые возможности для профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности.
Какие именно возможности возникают для Узбекистана и России, корреспонденту Sputnik рассказал финансовый аналитик "Золотого монетного дома" России Дмитрием Голубовским.
Он отмечает, что на российском рынке появился достаточно большой потенциал как для поставок в страну, так и для реэкспорта. Таким образом, перед Узбекистаном открылись большие перспективы в данной сфере, в том числе расширение объемов торговли.
"Узбекистан оказался весьма перспективной страной для "парковки" инвестиционного капитала из России, потому что из Узбекистана можно спокойно работать в долларах, из России работать в долларах очень тяжело", - рассказывает эксперт.
Голубовский объясняет это тем, что многие россияне, сохраняющие свои зарубежные инвестиции, выбрали узбекистанские банки как транзитные финансовые учреждения для работы в иностранных юрисдикциях, где доллар остается инвестиционной валютой.
Таким образом, по мнению эксперта, они смогут получать "отдачу" от своих инвестиций благодаря денежным переводам, которые будут осуществляться в рублях или сумах.
Именно это и станет дополнительным стимулом к развитию расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран.
"На Мосбирже появляется окно ликвидности между Ташкентом и Москвой. Это хорошо и для бизнеса, и для капитальных потоков, с помощью которых узбекистанцы также заработают свои деньги", - говорит он.
По словам аналитика, такое "окно" положительно скажется на развитии финансового рынка Узбекистана, над которым в данное время работает руководство республики.
Какие еще есть возможности для сотрудничества существуют между двумя странами? Как предстоящие торги на Мосбирже могут повлиять на курс валют "рубль-сум"? Ответы на эти вопросы - в интервью с экономистом Дмитрием Голубовским на канале Sputnik
.