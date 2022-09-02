https://uz.sputniknews.ru/20220902/video-mosbirja-otkryvaet-stranam-sng-novye-vozmojnosti--finansist-27734997.html

Видео: Мосбиржа открывает странам СНГ новые возможности – финансист

Видео: Мосбиржа открывает странам СНГ новые возможности – финансист

Мосбиржа 12 сентября начинает торги узбекским сумом.

2022-09-02T21:10+0500

2022-09-02T21:10+0500

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Торги валютной парой "узбекский сум – российский рубль" стартуют навалютном рынке Мосбиржи 12 сентября, сообщают организаторы. Новая валютная пара расширит торговые возможности для профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности.Какие именно возможности возникают для Узбекистана и России, корреспонденту Sputnik рассказал финансовый аналитик "Золотого монетного дома" России Дмитрием Голубовским.Он отмечает, что на российском рынке появился достаточно большой потенциал как для поставок в страну, так и для реэкспорта. Таким образом, перед Узбекистаном открылись большие перспективы в данной сфере, в том числе расширение объемов торговли.Голубовский объясняет это тем, что многие россияне, сохраняющие свои зарубежные инвестиции, выбрали узбекистанские банки как транзитные финансовые учреждения для работы в иностранных юрисдикциях, где доллар остается инвестиционной валютой.Таким образом, по мнению эксперта, они смогут получать "отдачу" от своих инвестиций благодаря денежным переводам, которые будут осуществляться в рублях или сумах.Именно это и станет дополнительным стимулом к развитию расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран.По словам аналитика, такое "окно" положительно скажется на развитии финансового рынка Узбекистана, над которым в данное время работает руководство республики.Какие еще есть возможности для сотрудничества существуют между двумя странами? Как предстоящие торги на Мосбирже могут повлиять на курс валют "рубль-сум"? Ответы на эти вопросы - в интервью с экономистом Дмитрием Голубовским на канале Sputnik.Читайте также:Видео: Амир Абидов о поддержке молодых стартаперов, успехе Технопарка и награде президента

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