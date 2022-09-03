Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220903/v-samarkande-na-chetyre-dnya-perekroyut-16-ulits--karta-27745934.html
В Самарканде на четыре дня перекроют 16 улиц — карта
В Самарканде на четыре дня перекроют 16 улиц — карта
В Самарканде ограничат движение на некоторых улицах из-за саммита ШОС.
2022-09-03T16:51+0500
2022-09-03T16:51+0500
общество
самарканд
саммит
шос
улица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23366772_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_8a54ca67ab5ca890ccb0ebdc09c3ffc1.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. С 14 по 17 сентября на ряде улиц Самарканда будет ограничено движение всех транспортных средств. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУВД.Согласно информации, это связано с проведением в Самарканде очередного саммита стран ШОС. Решение принято на внеочередной сессии Самаркандского городского Совета народных депутатов.В частности, движение автотранспорта будет перекрыто на дорогах по улицам Ибн Сина, Бустонсарой, Намозгох, Садриддин Айни, Регистанской, Рудаки, Усто Умар Джуракулова, Ислама Каримова, Беруний, Мирзо Улугбека, Гулобод, Мукими и Дагбитской, а также на территориях Университетского бульвара, Афросиаб, святыни Шахи Зинда.В исключительных случаях машинам скорой помощи и спецавтомобилям разрешено передвигаться по улицам с ограниченным движением. Движение транспортных средств будет ограничено на участках въезда-выезда международных автомобильных дорог М-37, М-37А и М-39. Кроме того, с 5 по 20 сентября будет временно ограничено движение грузовых автомобилей и спецтехники в город.Ранее сообщалось, что школьники в Самарканде начнут учебу позже из-за саммита ШОС.Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в Самарканде
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23366772_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_0732bd5b66c73ec19682571559c1647d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в самарканде на четыре дня перекроют 16 улиц карта в самарканде ограничат движение на некоторых улицах из за саммита шос новости заявления какие улицы закроют для машин автомобилей когда с какого числа по какое на какой срок где
в самарканде на четыре дня перекроют 16 улиц карта в самарканде ограничат движение на некоторых улицах из за саммита шос новости заявления какие улицы закроют для машин автомобилей когда с какого числа по какое на какой срок где

В Самарканде на четыре дня перекроют 16 улиц — карта

16:51 03.09.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевВид на город Самарканд в Узбекистане
Вид на город Самарканд в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Самарканде ограничат движение на некоторых улицах из-за саммита ШОС.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. С 14 по 17 сентября на ряде улиц Самарканда будет ограничено движение всех транспортных средств. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУВД.
© пресс-служба ГУВД СамаркандаКарта автомобильных дорог для проезда легковых автомобилей по г. Самарканду
Карта автомобильных дорог для проезда легковых автомобилей по г. Самарканду - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2022
Карта автомобильных дорог для проезда легковых автомобилей по г. Самарканду
© пресс-служба ГУВД Самарканда
Согласно информации, это связано с проведением в Самарканде очередного саммита стран ШОС. Решение принято на внеочередной сессии Самаркандского городского Совета народных депутатов.
В частности, движение автотранспорта будет перекрыто на дорогах по улицам Ибн Сина, Бустонсарой, Намозгох, Садриддин Айни, Регистанской, Рудаки, Усто Умар Джуракулова, Ислама Каримова, Беруний, Мирзо Улугбека, Гулобод, Мукими и Дагбитской, а также на территориях Университетского бульвара, Афросиаб, святыни Шахи Зинда.
В исключительных случаях машинам скорой помощи и спецавтомобилям разрешено передвигаться по улицам с ограниченным движением. Движение транспортных средств будет ограничено на участках въезда-выезда международных автомобильных дорог М-37, М-37А и М-39.
Кроме того, с 5 по 20 сентября будет временно ограничено движение грузовых автомобилей и спецтехники в город.
Ранее сообщалось, что школьники в Самарканде начнут учебу позже из-за саммита ШОС.
Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.
Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Читайте также:
Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в Самарканде
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0