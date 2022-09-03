https://uz.sputniknews.ru/20220903/v-samarkande-na-chetyre-dnya-perekroyut-16-ulits--karta-27745934.html

В Самарканде на четыре дня перекроют 16 улиц — карта

В Самарканде на четыре дня перекроют 16 улиц — карта

В Самарканде ограничат движение на некоторых улицах из-за саммита ШОС.

2022-09-03T16:51+0500

2022-09-03T16:51+0500

2022-09-03T16:51+0500

общество

самарканд

саммит

шос

улица

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. С 14 по 17 сентября на ряде улиц Самарканда будет ограничено движение всех транспортных средств. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУВД.Согласно информации, это связано с проведением в Самарканде очередного саммита стран ШОС. Решение принято на внеочередной сессии Самаркандского городского Совета народных депутатов.В частности, движение автотранспорта будет перекрыто на дорогах по улицам Ибн Сина, Бустонсарой, Намозгох, Садриддин Айни, Регистанской, Рудаки, Усто Умар Джуракулова, Ислама Каримова, Беруний, Мирзо Улугбека, Гулобод, Мукими и Дагбитской, а также на территориях Университетского бульвара, Афросиаб, святыни Шахи Зинда.В исключительных случаях машинам скорой помощи и спецавтомобилям разрешено передвигаться по улицам с ограниченным движением. Движение транспортных средств будет ограничено на участках въезда-выезда международных автомобильных дорог М-37, М-37А и М-39. Кроме того, с 5 по 20 сентября будет временно ограничено движение грузовых автомобилей и спецтехники в город.Ранее сообщалось, что школьники в Самарканде начнут учебу позже из-за саммита ШОС.Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в Самарканде

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