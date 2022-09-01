https://uz.sputniknews.ru/20220901/putin-provedet-vstrechu-s-raxmonom-na-sammite-shos-v-samarkande-27697779.html

Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в Самарканде

Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в Самарканде

Рахмон объявил 2023-й Годом русского языка в Таджикистане.

2022-09-01T19:26+0500

2022-09-01T19:26+0500

2022-09-01T19:30+0500

владимир путин

эмомали рахмон

россия

таджикистан

шос

саммит

самарканд

политика

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин подтвердил, что лично примет участие в саммите ШОС в Самарканде, где очно встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Sputnik Таджикистан.Такое заявление российский лидер сделал в ходе видеоконференции с главой Таджикистана.Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 1 сентября открыли в Таджикистане по видеосвязи пять школ, где обучение идет на русском языке.Обучение в школах будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам РФ. Россия выделила на строительство $150 млн.Рахмон поблагодарил Путина за поддержку строительства русскоязычных школ в стране, а российский лидер сообщил о предстоящем открытии в Москве Культурного центра Таджикистана.Во время церемонии открытия школ президент Таджикистана официально заявил, что следующий год пройдет по эгидой русского языка"2023 объявлен в Таджикистане Годом русского языка", - сообщил Эмомали Рахмон.Напомним: сейчас в Узбекистане около 10% школ ведут обучение на русском языке, остальные обучают на узбекском, казахском, каракалпакском и других языках. В них один-два часа в неделю русский язык изучается как иностранный.Читайте также:Путин и Лукашенко проведут встречу в СамаркандеУчеба в школах Самарканда начнется позже из-за саммита ШОС

россия

таджикистан

самарканд

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