https://uz.sputniknews.ru/20220901/putin-provedet-vstrechu-s-raxmonom-na-sammite-shos-v-samarkande-27697779.html
Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в Самарканде
Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в Самарканде
Рахмон объявил 2023-й Годом русского языка в Таджикистане.
2022-09-01T19:26+0500
2022-09-01T19:26+0500
2022-09-01T19:30+0500
владимир путин
эмомали рахмон
россия
таджикистан
шос
саммит
самарканд
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/10/27176836_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4c925a0dbf8783d78b0652db259185f4.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин подтвердил, что лично примет участие в саммите ШОС в Самарканде, где очно встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Sputnik Таджикистан.Такое заявление российский лидер сделал в ходе видеоконференции с главой Таджикистана.Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 1 сентября открыли в Таджикистане по видеосвязи пять школ, где обучение идет на русском языке.Обучение в школах будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам РФ. Россия выделила на строительство $150 млн.Рахмон поблагодарил Путина за поддержку строительства русскоязычных школ в стране, а российский лидер сообщил о предстоящем открытии в Москве Культурного центра Таджикистана.Во время церемонии открытия школ президент Таджикистана официально заявил, что следующий год пройдет по эгидой русского языка"2023 объявлен в Таджикистане Годом русского языка", - сообщил Эмомали Рахмон.Напомним: сейчас в Узбекистане около 10% школ ведут обучение на русском языке, остальные обучают на узбекском, казахском, каракалпакском и других языках. В них один-два часа в неделю русский язык изучается как иностранный.Читайте также:Путин и Лукашенко проведут встречу в СамаркандеУчеба в школах Самарканда начнется позже из-за саммита ШОС
россия
таджикистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/10/27176836_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16a16b42ec3b83bd59f335e2495225af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
когда владимир путин проведет встречу с рахмоном на саммите шос в самарканде эмомали рахмон саммит шос в самарканде школы на русском языке открыли в таджикистане узбекистан пять русскоязычных школ 2023 год русского языка заявления новости переговоры онлайн видеоконференция
когда владимир путин проведет встречу с рахмоном на саммите шос в самарканде эмомали рахмон саммит шос в самарканде школы на русском языке открыли в таджикистане узбекистан пять русскоязычных школ 2023 год русского языка заявления новости переговоры онлайн видеоконференция
Путин проведет встречу с Рахмоном на саммите ШОС в Самарканде
19:26 01.09.2022 (обновлено: 19:30 01.09.2022)
Путин и Рахмон открыли в Таджикистане 5 школ с обучением на русском языке. Кроме того, Рахмон объявил 2023-й Годом русского языка в Таджикистане.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что лично примет участие в саммите ШОС в Самарканде, где очно встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Sputnik Таджикистан
.
Такое заявление российский лидер сделал в ходе видеоконференции с главой Таджикистана.
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 1 сентября открыли в Таджикистане по видеосвязи пять школ, где обучение идет на русском языке.
Обучение в школах будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам РФ. Россия выделила на строительство $150 млн.
Рахмон поблагодарил Путина за поддержку строительства русскоязычных школ в стране, а российский лидер сообщил о предстоящем открытии в Москве Культурного центра Таджикистана.
Во время церемонии открытия школ президент Таджикистана официально заявил, что следующий год пройдет по эгидой русского языка
"2023 объявлен в Таджикистане Годом русского языка", - сообщил Эмомали Рахмон.
Напомним: сейчас в Узбекистане около 10% школ ведут обучение на русском языке, остальные обучают на узбекском, казахском, каракалпакском и других языках. В них один-два часа в неделю русский язык изучается как иностранный.