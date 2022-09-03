https://uz.sputniknews.ru/20220903/vsu-pytalis-zaxvatit-zaes-vo-vremya-vizita-magate-27749436.html
ВСУ пытались захватить ЗАЭС во время визита МАГАТЭ
ВСУ пытались захватить ЗАЭС во время визита МАГАТЭ
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.
2022-09-03T19:35+0500
2022-09-03T19:35+0500
2022-09-03T19:35+0500
специальная военная операция россии в донбассе
магатэ
аэс
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, заявило российское Минобороны, передает РИА Новости."Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного", — утверждается в сводке ведомства.Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также:Своими глазами. Глава МАГАТЭ прибыл на АЭС под грохот снарядов – видео, фото
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всу пытались захватить заэс во время визита магатэ запорожская аэс расположена на левом берегу днепра рядом с энергодар новости заявления минобороны спецоперация на украине война россия миссия магатэ итоги
всу пытались захватить заэс во время визита магатэ запорожская аэс расположена на левом берегу днепра рядом с энергодар новости заявления минобороны спецоперация на украине война россия миссия магатэ итоги
ВСУ пытались захватить ЗАЭС во время визита МАГАТЭ
Минобороны РФ сообщило, что украинские силовики попытались захватить ЗАЭС после приезда делегации МАГАТЭ.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, заявило российское Минобороны, передает РИА Новости
.
"Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного", — утверждается в сводке ведомства.
Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.