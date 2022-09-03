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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220903/vsu-pytalis-zaxvatit-zaes-vo-vremya-vizita-magate-27749436.html
ВСУ пытались захватить ЗАЭС во время визита МАГАТЭ
ВСУ пытались захватить ЗАЭС во время визита МАГАТЭ
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.
2022-09-03T19:35+0500
2022-09-03T19:35+0500
специальная военная операция россии в донбассе
магатэ
аэс
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, заявило российское Минобороны, передает РИА Новости."Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного", — утверждается в сводке ведомства.Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также:Своими глазами. Глава МАГАТЭ прибыл на АЭС под грохот снарядов – видео, фото
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всу пытались захватить заэс во время визита магатэ запорожская аэс расположена на левом берегу днепра рядом с энергодар новости заявления минобороны спецоперация на украине война россия миссия магатэ итоги
всу пытались захватить заэс во время визита магатэ запорожская аэс расположена на левом берегу днепра рядом с энергодар новости заявления минобороны спецоперация на украине война россия миссия магатэ итоги

ВСУ пытались захватить ЗАЭС во время визита МАГАТЭ

19:35 03.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Минобороны РФ сообщило, что украинские силовики попытались захватить ЗАЭС после приезда делегации МАГАТЭ.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, заявило российское Минобороны, передает РИА Новости.
"Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного", — утверждается в сводке ведомства.
Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.
Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
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