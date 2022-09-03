https://uz.sputniknews.ru/20220903/vsu-pytalis-zaxvatit-zaes-vo-vremya-vizita-magate-27749436.html

ВСУ пытались захватить ЗАЭС во время визита МАГАТЭ

ВСУ пытались захватить ЗАЭС во время визита МАГАТЭ

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

2022-09-03T19:35+0500

2022-09-03T19:35+0500

2022-09-03T19:35+0500

специальная военная операция россии в донбассе

магатэ

аэс

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, заявило российское Минобороны, передает РИА Новости."Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного", — утверждается в сводке ведомства.Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также:Своими глазами. Глава МАГАТЭ прибыл на АЭС под грохот снарядов – видео, фото

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