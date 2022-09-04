https://uz.sputniknews.ru/20220904/eksperty-stran-shos-obsudyat-informatsionnuyu-bezopasnost-27760942.html

Эксперты стран ШОС в Ташкенте обсудят информационную безопасность

Эксперты стран ШОС в Ташкенте обсудят информационную безопасность

Научно-экспертный форум Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Ташкенте.

2022-09-04T11:59+0500

2022-09-04T11:59+0500

2022-09-04T12:37+0500

политика

шос

эксперт

информационная безопасность

безопасность

ташкент

форум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/03/26787631_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ff8c5a66626c8ad2c94c30716fe9635.jpg

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Ташкенте во вторник пройдет научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности. Об этом сообщает информационное агентство "УзА".Известно, что в мероприятии примут участие более 30 ведущих экспертов из числа представителей профильных министерств и ведомств, научно-академических и аналитических кругов государств-членов ШОС.Сам форум пройдет в гибридном формате с онлайн-подключением зарубежных участников.Представительный состав участников позволит обсудить последние тенденции и достижения в сфере цифровизации, а также обменяться передовым национальным опытом по противодействию угрозам информационной и кибербезопасности в условиях обеспечения прав человека и верховенства права на пространстве ШОС.Данный форум предложил провести глава государства Шавкат Мирзиёев на Душанбинском саммите ШОС 17 сентября 2021 года.Сообщается, что повестка дня форума включает в себя три тематические сессии:Мероприятие проводится Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

эксперты стран шос обсудят информационную безопасность научно экспертный форум шанхайской организации сотрудничества пройдет в ташкенте когда 6 сентября