https://uz.sputniknews.ru/20220904/eksperty-stran-shos-obsudyat-informatsionnuyu-bezopasnost-27760942.html
Эксперты стран ШОС в Ташкенте обсудят информационную безопасность
Эксперты стран ШОС в Ташкенте обсудят информационную безопасность
Научно-экспертный форум Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Ташкенте.
2022-09-04T11:59+0500
2022-09-04T11:59+0500
2022-09-04T12:37+0500
политика
шос
эксперт
информационная безопасность
безопасность
ташкент
форум
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Ташкенте во вторник пройдет научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности. Об этом сообщает информационное агентство "УзА".Известно, что в мероприятии примут участие более 30 ведущих экспертов из числа представителей профильных министерств и ведомств, научно-академических и аналитических кругов государств-членов ШОС.Сам форум пройдет в гибридном формате с онлайн-подключением зарубежных участников.Представительный состав участников позволит обсудить последние тенденции и достижения в сфере цифровизации, а также обменяться передовым национальным опытом по противодействию угрозам информационной и кибербезопасности в условиях обеспечения прав человека и верховенства права на пространстве ШОС.Данный форум предложил провести глава государства Шавкат Мирзиёев на Душанбинском саммите ШОС 17 сентября 2021 года.Сообщается, что повестка дня форума включает в себя три тематические сессии:Мероприятие проводится Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС.Читайте также:
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эксперты стран шос обсудят информационную безопасность научно экспертный форум шанхайской организации сотрудничества пройдет в ташкенте когда 6 сентября
эксперты стран шос обсудят информационную безопасность научно экспертный форум шанхайской организации сотрудничества пройдет в ташкенте когда 6 сентября
Эксперты стран ШОС в Ташкенте обсудят информационную безопасность
11:59 04.09.2022 (обновлено: 12:37 04.09.2022)
Научно-экспертный форум Шанхайской организации сотрудничества пройдет 6 сентября.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
В Ташкенте во вторник пройдет научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности. Об этом сообщает
информационное агентство "УзА".
Известно, что в мероприятии примут участие более 30 ведущих экспертов из числа представителей профильных министерств и ведомств, научно-академических и аналитических кругов государств-членов ШОС.Сам форум пройдет в гибридном формате с онлайн-подключением зарубежных участников.
Представительный состав участников позволит обсудить последние тенденции и достижения в сфере цифровизации, а также обменяться передовым национальным опытом по противодействию угрозам информационной и кибербезопасности в условиях обеспечения прав человека и верховенства права на пространстве ШОС.
Данный форум предложил провести глава государства Шавкат Мирзиёев на Душанбинском саммите ШОС 17 сентября 2021 года.
Сообщается, что повестка дня форума включает в себя три тематические сессии:
1.
"Расширение доступа к информации – важный фактор развития современного общества";
2.
"Информационно-идеологические угрозы и выработка эффективных мер реагирования";
3.
"Защита объектов критической информационной инфраструктуры в условиях динамичного развития ИКТ".
Мероприятие проводится Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС.