https://uz.sputniknews.ru/20220904/uzbekistanskiy-futbolist-oston-urunov-perexodit-v-ural-27762878.html

Узбекистанский футболист Остон Урунов переходит в "Урал"

Узбекистанский футболист Остон Урунов переходит в "Урал"

В пятницу Остон Урунов расторг соглашение с московским футбольным клубом "Спартак" .

2022-09-04T15:19+0500

2022-09-04T15:19+0500

2022-09-04T15:19+0500

спорт

остон урунов

футболист

узбекистан

урал

клуб

соглашение

фк "спартак"

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Поулзащитник сборной Узбекистана по футболу Остон Урунов перешел в клуб "Урал. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.Так, по информации российского футбольного клуба полузащитник присоединился к "Уралу" в субботу на правах свободного агента, а к тренировкам приступит с пятого сентября.Ранее стало известно, что контракт Урунова с московским "Спартаком" был расторгнут по обоюдному согласию.Напомним: узбекистанскому футболисту Остону Урунову 21 год. Уроженец узбекского города Навои в России играет уже 2 года. В феврале 2020 года Урунов стал выступать за "Уфу". В августе того же года молодой полузащитник подписал долгосрочный контракт со "Спартаком". Всего в составе "красно-белых" он сыграл девять матчей и забил один гол. В феврале 2021 года узбекский игрок вернулся в "Уфу" на правах аренды. В общей сложности футболист провёл 38 матчей за башкирский клуб.Читайте также:

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в пятницу остон урунов расторг соглашение с московским футбольным клубом спартак узбекский футболист остон урунов переходит в урал статистика