https://uz.sputniknews.ru/20220904/uzbekistanskiy-futbolist-oston-urunov-perexodit-v-ural-27762878.html
Узбекистанский футболист Остон Урунов переходит в "Урал"
Узбекистанский футболист Остон Урунов переходит в "Урал"
В пятницу Остон Урунов расторг соглашение с московским футбольным клубом "Спартак" .
2022-09-04T15:19+0500
2022-09-04T15:19+0500
2022-09-04T15:19+0500
спорт
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Поулзащитник сборной Узбекистана по футболу Остон Урунов перешел в клуб "Урал. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.Так, по информации российского футбольного клуба полузащитник присоединился к "Уралу" в субботу на правах свободного агента, а к тренировкам приступит с пятого сентября.Ранее стало известно, что контракт Урунова с московским "Спартаком" был расторгнут по обоюдному согласию.Напомним: узбекистанскому футболисту Остону Урунову 21 год. Уроженец узбекского города Навои в России играет уже 2 года. В феврале 2020 года Урунов стал выступать за "Уфу". В августе того же года молодой полузащитник подписал долгосрочный контракт со "Спартаком". Всего в составе "красно-белых" он сыграл девять матчей и забил один гол. В феврале 2021 года узбекский игрок вернулся в "Уфу" на правах аренды. В общей сложности футболист провёл 38 матчей за башкирский клуб.Читайте также:
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в пятницу остон урунов расторг соглашение с московским футбольным клубом спартак узбекский футболист остон урунов переходит в урал статистика
в пятницу остон урунов расторг соглашение с московским футбольным клубом спартак узбекский футболист остон урунов переходит в урал статистика
Узбекистанский футболист Остон Урунов переходит в "Урал"
В пятницу Остон Урунов расторг соглашение с московским футбольным клубом "Спартак" .
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
Поулзащитник сборной Узбекистана по футболу Остон Урунов перешел в клуб "Урал. Об этом сообщает
пресс-служба екатеринбургского клуба.
Так, по информации российского футбольного клуба полузащитник присоединился к "Уралу" в субботу на правах свободного агента, а к тренировкам приступит с пятого сентября.
Ранее стало известно, что контракт Урунова с московским "Спартаком" был расторгнут по обоюдному согласию.
Напомним: узбекистанскому футболисту Остону Урунову 21 год. Уроженец узбекского города Навои в России играет уже 2 года.
В феврале 2020 года Урунов стал выступать за "Уфу". В августе того же года молодой полузащитник подписал долгосрочный контракт со "Спартаком". Всего в составе "красно-белых" он сыграл девять матчей и забил один гол.
В феврале 2021 года узбекский игрок вернулся в "Уфу" на правах аренды. В общей сложности футболист провёл 38 матчей за башкирский клуб.