https://uz.sputniknews.ru/20220904/xodjaev-vstretilsya-s-rukovoditelyami-krupnyx-rossiyskix-kompaniy-27764779.html
Ходжаев встретился с руководителями крупных российских компаний
Ходжаев встретился с руководителями крупных российских компаний
Встреча состоялась в субботу в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Россию.
2022-09-04T14:00+0500
2022-09-04T14:00+0500
2022-09-04T14:00+0500
политика
жамшид ходжаев
делегация
узбекистан
россия
компания
визит
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В субботу министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провёл встречу с руководством АО "ОХК "Уралхим". Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли республики.Известно, что встреча прошла в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Россию. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализации совместных проектов в сфере химической промышленности.Кроме этого, в субботу в посольстве Узбекистана в России состоялась встреча делегации с представителями целого ряда крупных российских компаний, которые представляют такие направления как строительство, текстильная промышленность, сельское хозяйство, ритейл, "зеленая" экономика и недвижимость.В формате открытого диалога участники мероприятия обсудили перспективы сотрудничества по многим направлениям, в том числе – совместную реализацию инвестиционных проектов, обмен опытом и технологиями, внедрение инноваций, привлечение инвестиций в экономику Узбекистана и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес для двух государств.Читайте также:
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ходжаев встретился с руководителями крупных российских компаний встреча состоялась в субботу в рамках визита правительственной делегации узбекистана в россию
ходжаев встретился с руководителями крупных российских компаний встреча состоялась в субботу в рамках визита правительственной делегации узбекистана в россию
Ходжаев встретился с руководителями крупных российских компаний
Встреча прошла в субботу в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Россию.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
В субботу министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провёл встречу с руководством АО "ОХК "Уралхим". Об этом сообщает
пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли республики.
Известно, что встреча прошла в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Россию. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализации совместных проектов в сфере химической промышленности.
Кроме этого, в субботу в посольстве Узбекистана в России состоялась встреча делегации с представителями целого ряда крупных российских компаний, которые представляют такие направления как строительство, текстильная промышленность, сельское хозяйство, ритейл, "зеленая" экономика и недвижимость.
В формате открытого диалога участники мероприятия обсудили перспективы сотрудничества по многим направлениям, в том числе – совместную реализацию инвестиционных проектов, обмен опытом и технологиями, внедрение инноваций, привлечение инвестиций в экономику Узбекистана и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес для двух государств.