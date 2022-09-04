https://uz.sputniknews.ru/20220904/xodjaev-vstretilsya-s-rukovoditelyami-krupnyx-rossiyskix-kompaniy-27764779.html

Ходжаев встретился с руководителями крупных российских компаний

Ходжаев встретился с руководителями крупных российских компаний

Встреча состоялась в субботу в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Россию.

2022-09-04T14:00+0500

2022-09-04T14:00+0500

2022-09-04T14:00+0500

политика

жамшид ходжаев

делегация

узбекистан

россия

компания

визит

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В субботу министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провёл встречу с руководством АО "ОХК "Уралхим". Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли республики.Известно, что встреча прошла в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Россию. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализации совместных проектов в сфере химической промышленности.Кроме этого, в субботу в посольстве Узбекистана в России состоялась встреча делегации с представителями целого ряда крупных российских компаний, которые представляют такие направления как строительство, текстильная промышленность, сельское хозяйство, ритейл, "зеленая" экономика и недвижимость.В формате открытого диалога участники мероприятия обсудили перспективы сотрудничества по многим направлениям, в том числе – совместную реализацию инвестиционных проектов, обмен опытом и технологиями, внедрение инноваций, привлечение инвестиций в экономику Узбекистана и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес для двух государств.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан

ходжаев встретился с руководителями крупных российских компаний встреча состоялась в субботу в рамках визита правительственной делегации узбекистана в россию