https://uz.sputniknews.ru/20220904/za-sutki-vsu-obstrelyali-dnr-44-raza-27760348.html

За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 44 раза

За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 44 раза

Десять человек получили ранения в результате украинских обстрелов.

2022-09-04T11:20+0500

2022-09-04T11:20+0500

2022-09-04T11:46+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

обстрел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/04/27758700_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_764ff7fbceca5c7451fc00df65f37b1a.jpg

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. За прошедшие сутки украинские войска нанесли 44 удара по территории Донецкой Нардной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Известно, что под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики. Ранения различной степени тяжести получили десять человек.Повреждено 23 домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировали 52 обстрела.Читайте также:

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

за сутки всу обстреляли днр 44 раза десять человек получили ранения в результате украинских обстрелов