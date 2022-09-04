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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220904/za-sutki-vsu-obstrelyali-dnr-44-raza-27760348.html
За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 44 раза
За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 44 раза
Десять человек получили ранения в результате украинских обстрелов.
2022-09-04T11:20+0500
2022-09-04T11:46+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
обстрел
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. За прошедшие сутки украинские войска нанесли 44 удара по территории Донецкой Нардной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Известно, что под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики. Ранения различной степени тяжести получили десять человек.Повреждено 23 домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировали 52 обстрела.Читайте также:
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за сутки всу обстреляли днр 44 раза десять человек получили ранения в результате украинских обстрелов
за сутки всу обстреляли днр 44 раза десять человек получили ранения в результате украинских обстрелов

За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 44 раза

11:20 04.09.2022 (обновлено: 11:46 04.09.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ Кировского района Донецка
Последствия обстрела ВСУ Кировского района Донецка - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Десять человек получили ранения в результате украинских обстрелов.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. За прошедшие сутки украинские войска нанесли 44 удара по территории Донецкой Нардной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
За истекшие сутки Представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ... (вооруженных формирований Украины - Sputnik) ... (Выпущено) 241 единица различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Известно, что под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики. Ранения различной степени тяжести получили десять человек.
Повреждено 23 домостроения в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировали 52 обстрела.
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