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Лучшие из лучших: узбекистанских школьников наградили поездкой в Беларусь - фото
Лучшие из лучших: узбекистанских школьников наградили поездкой в Беларусь - фото
В оздоровительном лагере "Зубренок" побывали юные узбекистанцы, добившиеся высоких результатов в олимпиадах и спортивных соревнованиях.
2022-09-05T20:45+0500
2022-09-05T20:45+0500
2022-09-05T20:45+0500
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узбекистан
беларусь
детский отдых
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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Узбекистанские школьники побывали в Беларуси и отдохнули в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.Поездку для 25 ребят, добившихся высоких результатов в научных, спортивных и творческих соревнованиях и олимпиадах, организовали по предложению министра образования Беларуси Игоря Карпенко.С 20 по 30 августа ребята вместе со своими белорусскими и российскими сверстниками отдыхали и проходили профилактические процедуры в оздоровительном лагере. Они также принимали участие в компьютерных турнирах, массовых культурных и спортивных мероприятиях. Для школьников организовали экскурсии по достопримечательностям и культурным центрам Минска и других регионов страны.В рамках программы в "Зубренке" побывали также 80 детей из Сирии.Ранее узбекистанские школьники провели три недели в знаменитом российском лагере "Артек".Читайте также: Как прошел День Знаний в школах Ташкента - видео, фото
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узбекистан министерство народного образования беларусь министр образования игорь карпенко лагерь "зубренок" школьники отдых поездка победители олимпиад спортивных состязаний профилактическое лечение экскурсии культурные спортивные мероприятия
узбекистан министерство народного образования беларусь министр образования игорь карпенко лагерь "зубренок" школьники отдых поездка победители олимпиад спортивных состязаний профилактическое лечение экскурсии культурные спортивные мероприятия
Лучшие из лучших: узбекистанских школьников наградили поездкой в Беларусь - фото
В оздоровительном лагере "Зубренок" побывали юные узбекистанцы, добившиеся высоких результатов в олимпиадах и спортивных соревнованиях.
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik
. Узбекистанские школьники побывали в Беларуси и отдохнули в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Об этом сообщает пресс-служба
Министерства народного образования Узбекистана.
Поездку для 25 ребят, добившихся высоких результатов в научных, спортивных и творческих соревнованиях и олимпиадах, организовали по предложению министра образования Беларуси Игоря Карпенко.
С 20 по 30 августа ребята вместе со своими белорусскими и российскими сверстниками отдыхали и проходили профилактические процедуры в оздоровительном лагере. Они также принимали участие в компьютерных турнирах, массовых культурных и спортивных мероприятиях. Для школьников организовали экскурсии по достопримечательностям и культурным центрам Минска и других регионов страны.
В рамках программы в "Зубренке" побывали также 80 детей из Сирии.
Ранее узбекистанские школьники провели
три недели в знаменитом российском лагере "Артек".