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Лучшие из лучших: узбекистанских школьников наградили поездкой в Беларусь - фото

Лучшие из лучших: узбекистанских школьников наградили поездкой в Беларусь - фото

В оздоровительном лагере "Зубренок" побывали юные узбекистанцы, добившиеся высоких результатов в олимпиадах и спортивных соревнованиях.

2022-09-05T20:45+0500

2022-09-05T20:45+0500

2022-09-05T20:45+0500

общество

школьники

узбекистан

беларусь

детский отдых

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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Узбекистанские школьники побывали в Беларуси и отдохнули в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.Поездку для 25 ребят, добившихся высоких результатов в научных, спортивных и творческих соревнованиях и олимпиадах, организовали по предложению министра образования Беларуси Игоря Карпенко.С 20 по 30 августа ребята вместе со своими белорусскими и российскими сверстниками отдыхали и проходили профилактические процедуры в оздоровительном лагере. Они также принимали участие в компьютерных турнирах, массовых культурных и спортивных мероприятиях. Для школьников организовали экскурсии по достопримечательностям и культурным центрам Минска и других регионов страны.В рамках программы в "Зубренке" побывали также 80 детей из Сирии.Ранее узбекистанские школьники провели три недели в знаменитом российском лагере "Артек".Читайте также: Как прошел День Знаний в школах Ташкента - видео, фото

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