https://uz.sputniknews.ru/20220905/mirziyoev-poruchil-davat-shkolnye-uchebniki-i-rabochie-tetradi-v-arendu-besplatno-27804590.html

Мирзиёев поручил давать школьные учебники и рабочие тетради в аренду бесплатно

Мирзиёев поручил давать школьные учебники и рабочие тетради в аренду бесплатно

О распоряжении президента читайте в материале.

2022-09-05T18:21+0500

2022-09-05T18:21+0500

2022-09-05T18:36+0500

общество

шавкат мирзиёев

учебник

школа

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил принять безотлагательные меры по организации бесплатной аренды школьных учебников и рабочих тетрадей.Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.По его словам, главе государства доложили о возражениях широкой общественности и родителей по поводу резкого повышения арендной платы за школьные учебники и рабочие тетради.Ранее сообщалось о сумме арендной платы за школьные учебники.Читайте также:Граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров посевных площадей — Мирзиёев

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