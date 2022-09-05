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https://uz.sputniknews.ru/20220905/mirziyoev-poruchil-davat-shkolnye-uchebniki-i-rabochie-tetradi-v-arendu-besplatno-27804590.html
Мирзиёев поручил давать школьные учебники и рабочие тетради в аренду бесплатно
Мирзиёев поручил давать школьные учебники и рабочие тетради в аренду бесплатно
О распоряжении президента читайте в материале.
2022-09-05T18:21+0500
2022-09-05T18:36+0500
общество
шавкат мирзиёев
учебник
школа
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил принять безотлагательные меры по организации бесплатной аренды школьных учебников и рабочих тетрадей.Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.По его словам, главе государства доложили о возражениях широкой общественности и родителей по поводу резкого повышения арендной платы за школьные учебники и рабочие тетради.Ранее сообщалось о сумме арендной платы за школьные учебники.Читайте также:Граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров посевных площадей — Мирзиёев
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мирзиёев поручил давать школьные учебники и рабочие тетради в аренду бесплатно сколько стоит сейчас на данный момент в настоящее время аренда школьных учебников сколько сумов рублей почему так резко подорожали что делать учебник рабочая тетрадь новости заявления
мирзиёев поручил давать школьные учебники и рабочие тетради в аренду бесплатно сколько стоит сейчас на данный момент в настоящее время аренда школьных учебников сколько сумов рублей почему так резко подорожали что делать учебник рабочая тетрадь новости заявления

Мирзиёев поручил давать школьные учебники и рабочие тетради в аренду бесплатно

18:21 05.09.2022 (обновлено: 18:36 05.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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О новом распоряжении президента Узбекистана читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил принять безотлагательные меры по организации бесплатной аренды школьных учебников и рабочих тетрадей.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
По его словам, главе государства доложили о возражениях широкой общественности и родителей по поводу резкого повышения арендной платы за школьные учебники и рабочие тетради.
"Принимая во внимание, что школьные учебники играют исключительно важную роль в общем среднем образовании детей, а также в целях поддержки школьников, их родителей и законных представителей, обеспечения социальной справедливости глава государства поручил Кабинету Министров и Министерству народного образования принять безотлагательные меры по организации бесплатной аренды школьных учебников и рабочих тетрадей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о сумме арендной платы за школьные учебники.
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Граждане получат дополнительные 20 тысяч гектаров посевных площадей — Мирзиёев
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