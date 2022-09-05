Мирзиёев поручил давать школьные учебники и рабочие тетради в аренду бесплатно
18:21 05.09.2022 (обновлено: 18:36 05.09.2022)
О новом распоряжении президента Узбекистана читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил принять безотлагательные меры по организации бесплатной аренды школьных учебников и рабочих тетрадей.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
По его словам, главе государства доложили о возражениях широкой общественности и родителей по поводу резкого повышения арендной платы за школьные учебники и рабочие тетради.
"Принимая во внимание, что школьные учебники играют исключительно важную роль в общем среднем образовании детей, а также в целях поддержки школьников, их родителей и законных представителей, обеспечения социальной справедливости глава государства поручил Кабинету Министров и Министерству народного образования принять безотлагательные меры по организации бесплатной аренды школьных учебников и рабочих тетрадей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о сумме арендной платы за школьные учебники.
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