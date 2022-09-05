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Посол Украины в Казахстане извинился за слова о русских
Посол Украины в Казахстане извинился за слова о русских
Украинского дипломата вызвали в МИД Казахстана, где ему выразили протест в связи с его высказываниями.
2022-09-05T21:13+0500
2022-09-05T21:13+0500
в мире
казахстан
украина
посол
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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский извинился за свои высказывания о русских, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя казахстанского МИД Айбека Смадиярова.Украинского дипломата вызвали в министерство, где ему выразили протест в связи с его высказываниями. Петр Врублевский, который в настоящее время находится в отпуске, извинился за свои слова.Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. После этого Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД республики объявить Врублевского персоной нон грата. Ассамблея народа Казахстана также осудила высказывания посла. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского.Читайте также: Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата
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украина казахстан посол петр врублевский высказывания о русских представитель мид казахстана айбек смадияров вызвали в мид принес извинения брифинг ассоциация русских славянских и казачьих организаций персона нон грата ассамблея народа казахстана председатель следственного комитета александр бастыркин дать юридическую оценку высказываниям
украина казахстан посол петр врублевский высказывания о русских представитель мид казахстана айбек смадияров вызвали в мид принес извинения брифинг ассоциация русских славянских и казачьих организаций персона нон грата ассамблея народа казахстана председатель следственного комитета александр бастыркин дать юридическую оценку высказываниям

Посол Украины в Казахстане извинился за слова о русских

21:13 05.09.2022
© Sputnik / Перейти в фотобанкВ МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий России и Украины
В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий России и Украины - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2022
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Украинского дипломата вызвали в МИД Казахстана, где ему выразили протест в связи с его высказываниями.
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский извинился за свои высказывания о русских, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя казахстанского МИД Айбека Смадиярова.
Украинского дипломата вызвали в министерство, где ему выразили протест в связи с его высказываниями. Петр Врублевский, который в настоящее время находится в отпуске, извинился за свои слова.
"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.
Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских.
После этого Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД республики объявить Врублевского персоной нон грата. Ассамблея народа Казахстана также осудила высказывания посла. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского.
Читайте также: Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата
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