https://uz.sputniknews.ru/20220905/posol-ukrainy-v-kazaxstane-izvinilsya-za-slova-o-russkix-27808219.html

Посол Украины в Казахстане извинился за слова о русских

Посол Украины в Казахстане извинился за слова о русских

Украинского дипломата вызвали в МИД Казахстана, где ему выразили протест в связи с его высказываниями.

2022-09-05T21:13+0500

2022-09-05T21:13+0500

2022-09-05T21:13+0500

в мире

казахстан

украина

посол

мид казахстана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/05/27807682_0:0:2649:1490_1920x0_80_0_0_ef1dab114af70665b35615cb233ee54e.jpg

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский извинился за свои высказывания о русских, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя казахстанского МИД Айбека Смадиярова.Украинского дипломата вызвали в министерство, где ему выразили протест в связи с его высказываниями. Петр Врублевский, который в настоящее время находится в отпуске, извинился за свои слова.Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. После этого Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД республики объявить Врублевского персоной нон грата. Ассамблея народа Казахстана также осудила высказывания посла. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского.Читайте также: Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата

казахстан

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

украина казахстан посол петр врублевский высказывания о русских представитель мид казахстана айбек смадияров вызвали в мид принес извинения брифинг ассоциация русских славянских и казачьих организаций персона нон грата ассамблея народа казахстана председатель следственного комитета александр бастыркин дать юридическую оценку высказываниям