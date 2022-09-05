https://uz.sputniknews.ru/20220905/video-kak-uvelichitsya-eksport-iz-rossii-v-uzbekistan---ekonomist-27808540.html

Видео: как увеличится экспорт из России в Узбекистан - экономист

Видео: как увеличится экспорт из России в Узбекистан - экономист

Цены на хлопок растут: сколько сможет заработать Узбекистан?

2022-09-05T21:30+0500

2022-09-05T21:30+0500

2022-09-05T21:30+0500

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экспорт

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узбекистан

экономика

хлопок

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Экспорт российского масла и пшеницы в Узбекистан будет расти. Это позволит расширить ассортимент продукции на рынках страны и стабилизировать цены.Россия готова увеличить поставки подсолнечного масла, пшеницы, сахара, а также кондитерских изделий в Узбекистан. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.Экономист Леонид Холод проанализировал ситуацию на продовольственном рынке и оценил торговые возможности Москвы и Ташкента.У России и Узбекистана огромный экспортный потенциал, отмечает экономист. За 7 месяцев текущего года российский экспорт в республику вырос на 26% до $491 млн, а импорт из Узбекистана – на 48% и достиг $289 млн.Леонид Холод также объясняет, что по всем законам рынка, чем больше продукции поставлено и чем более конкурентные условия поставки, тем ниже цены и тем лучше потребителям.Как Узбекистан сможет заработать на хлопке, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik.Читайте также:Видео: какие выгоды Узбекистану от перестраховочной компании ЕАЭС — экономист

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Анна Черкасова

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