https://uz.sputniknews.ru/20220905/video-kak-uvelichitsya-eksport-iz-rossii-v-uzbekistan---ekonomist-27808540.html
Видео: как увеличится экспорт из России в Узбекистан - экономист
Видео: как увеличится экспорт из России в Узбекистан - экономист
Цены на хлопок растут: сколько сможет заработать Узбекистан?
2022-09-05T21:30+0500
2022-09-05T21:30+0500
2022-09-05T21:30+0500
видео
экспорт
россия
узбекистан
экономика
хлопок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/05/27808377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d86a9511b742025b7cfcf006c50f9cb3.jpg
Экспорт российского масла и пшеницы в Узбекистан будет расти. Это позволит расширить ассортимент продукции на рынках страны и стабилизировать цены.Россия готова увеличить поставки подсолнечного масла, пшеницы, сахара, а также кондитерских изделий в Узбекистан. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.Экономист Леонид Холод проанализировал ситуацию на продовольственном рынке и оценил торговые возможности Москвы и Ташкента.У России и Узбекистана огромный экспортный потенциал, отмечает экономист. За 7 месяцев текущего года российский экспорт в республику вырос на 26% до $491 млн, а импорт из Узбекистана – на 48% и достиг $289 млн.Леонид Холод также объясняет, что по всем законам рынка, чем больше продукции поставлено и чем более конкурентные условия поставки, тем ниже цены и тем лучше потребителям.Как Узбекистан сможет заработать на хлопке, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik.Читайте также:Видео: какие выгоды Узбекистану от перестраховочной компании ЕАЭС — экономист
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/05/27808377_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f140b8a4e510381264b785fc565881e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео как увеличится экспорт из россии в узбекистан - экономист цены на хлопок растут сколько сможет заработать узбекистан смотреть видео эксперты леонид холод аналитика экономика прогнозы что происходит экспорт российское масло пшеница цены хлопок экономист новости заявления сельское хозяйство аграрный сектор сфера
видео как увеличится экспорт из россии в узбекистан - экономист цены на хлопок растут сколько сможет заработать узбекистан смотреть видео эксперты леонид холод аналитика экономика прогнозы что происходит экспорт российское масло пшеница цены хлопок экономист новости заявления сельское хозяйство аграрный сектор сфера
Видео: как увеличится экспорт из России в Узбекистан - экономист
Цены на хлопок растут: сколько сможет заработать Узбекистан - видео.
Экспорт российского масла и пшеницы в Узбекистан будет расти. Это позволит расширить ассортимент продукции на рынках страны и стабилизировать цены.
Россия готова увеличить поставки подсолнечного масла, пшеницы, сахара, а также кондитерских изделий в Узбекистан. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.
Экономист Леонид Холод проанализировал ситуацию на продовольственном рынке и оценил торговые возможности Москвы и Ташкента.
У России и Узбекистана огромный экспортный потенциал, отмечает экономист. За 7 месяцев текущего года российский экспорт в республику вырос на 26% до $491 млн, а импорт из Узбекистана – на 48% и достиг $289 млн.
"В России производятся огромные объемы зерновых и масличных культур. При желании они смогут покрыть все потребности узбекистанцев в растительном масле и зерне. Из Узбекистана в Россию, в свою очередь, поставляется уникальный набор товаров: высококачественные овощи, фрукты и текстиль", - заявляет эксперт.
Леонид Холод также объясняет, что по всем законам рынка, чем больше продукции поставлено и чем более конкурентные условия поставки, тем ниже цены и тем лучше потребителям.
"Если в Узбекистане доходы граждан будут расти, то дополнительный спрос на продовольствие будет удовлетворён дополнительным же предложением и без роста цен", - говорит он.
Как Узбекистан сможет заработать на хлопке, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik
.