https://uz.sputniknews.ru/20220906/djonni-depp-priedet-na-tashkentskiy-kinofestival--27826162.html
Джонни Депп приедет на Ташкентский кинофестиваль
Джонни Депп приедет на Ташкентский кинофестиваль
Вместе с Деппом мероприятие посетит режиссер Эндрю Левитас.
2022-09-06T17:03+0500
2022-09-06T17:03+0500
2022-09-06T17:03+0500
культура
джонни депп
ташкентский кинофестиваль
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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Знаменитый американский актер приедет на XIV Ташкентский Международный кинофестиваль. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия. Кроме того, в фестивале примет участие популярный американский режиссер Эндрю Левитас. По данным пресс-службы, звездный тандем представит гостям мероприятия их совместную киноленту "Минамата".События фильма расскажут об американском фотографе, который задокументировал последствия отравления ртутью жителей одного японского городка.После просмотра фильма пройдет обсуждение вместе с Деппом и Левитасом.Напомним, Джонни Депп – обладатель премии кинопремии "Золотой глобус", многократный номинант на премии "Оскар".Депп наиболее известен по картинам Тима Бертона. Самые знаменитые роли Джонни – это "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", а также образ легендарного капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря".Читайте также:В Ташкенте пройдет III Фестиваль ремесел — подробностиКорейские поп-артисты приедут в Узбекистан
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джонни депп приедет на ташкентский кинофестиваль кто приедет гости мероприятия фильм кино минамата xiv ташкентский международный кинофестиваль культура новости культуры узбекистан ташкент новости кинематограф
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Джонни Депп приедет на Ташкентский кинофестиваль
Вместе с Деппом мероприятие посетит режиссер Эндрю Левитас. Они представят совместную работу.
ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik.
Знаменитый американский актер приедет на XIV Ташкентский Международный кинофестиваль. Об этом сообщает пресс-служба
мероприятия.
Кроме того, в фестивале примет участие популярный американский режиссер Эндрю Левитас. По данным пресс-службы, звездный тандем представит гостям мероприятия их совместную киноленту "Минамата".
События фильма расскажут об американском фотографе, который задокументировал последствия отравления ртутью жителей одного японского городка.
После просмотра фильма пройдет обсуждение вместе с Деппом и Левитасом.
Напомним, Джонни Депп – обладатель премии кинопремии "Золотой глобус", многократный номинант на премии "Оскар".
Депп наиболее известен по картинам Тима Бертона. Самые знаменитые роли Джонни – это "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", а также образ легендарного капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря".