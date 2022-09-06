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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220906/djonni-depp-priedet-na-tashkentskiy-kinofestival--27826162.html
Джонни Депп приедет на Ташкентский кинофестиваль
Джонни Депп приедет на Ташкентский кинофестиваль
Вместе с Деппом мероприятие посетит режиссер Эндрю Левитас.
2022-09-06T17:03+0500
2022-09-06T17:03+0500
культура
джонни депп
ташкентский кинофестиваль
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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Знаменитый американский актер приедет на XIV Ташкентский Международный кинофестиваль. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия. Кроме того, в фестивале примет участие популярный американский режиссер Эндрю Левитас. По данным пресс-службы, звездный тандем представит гостям мероприятия их совместную киноленту "Минамата".События фильма расскажут об американском фотографе, который задокументировал последствия отравления ртутью жителей одного японского городка.После просмотра фильма пройдет обсуждение вместе с Деппом и Левитасом.Напомним, Джонни Депп – обладатель премии кинопремии "Золотой глобус", многократный номинант на премии "Оскар".Депп наиболее известен по картинам Тима Бертона. Самые знаменитые роли Джонни – это "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", а также образ легендарного капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря".Читайте также:В Ташкенте пройдет III Фестиваль ремесел — подробностиКорейские поп-артисты приедут в Узбекистан
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джонни депп приедет на ташкентский кинофестиваль кто приедет гости мероприятия фильм кино минамата xiv ташкентский международный кинофестиваль культура новости культуры узбекистан ташкент новости кинематограф

Джонни Депп приедет на Ташкентский кинофестиваль

17:03 06.09.2022
© AP Photo / Steve HelberДжонни Депп на суде округа Фэрфакс в Фэрфаксе, штат Вирджиния
Джонни Депп на суде округа Фэрфакс в Фэрфаксе, штат Вирджиния - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Steve Helber
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Вместе с Деппом мероприятие посетит режиссер Эндрю Левитас. Они представят совместную работу.
ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Знаменитый американский актер приедет на XIV Ташкентский Международный кинофестиваль. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Кроме того, в фестивале примет участие популярный американский режиссер Эндрю Левитас. По данным пресс-службы, звездный тандем представит гостям мероприятия их совместную киноленту "Минамата".
События фильма расскажут об американском фотографе, который задокументировал последствия отравления ртутью жителей одного японского городка.
После просмотра фильма пройдет обсуждение вместе с Деппом и Левитасом.
Напомним, Джонни Депп – обладатель премии кинопремии "Золотой глобус", многократный номинант на премии "Оскар".
Депп наиболее известен по картинам Тима Бертона. Самые знаменитые роли Джонни – это "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", а также образ легендарного капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря".
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