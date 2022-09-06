https://uz.sputniknews.ru/20220906/mavzoley-amira-timura-otrestavriruyut---27829689.html

Мавзолей Амира Тимура отреставрируют

Мавзолей Амира Тимура отреставрируют

Ремонтные работы затронут весь комплекс "Гур-Эмир".

2022-09-06T20:04+0500

2022-09-06T20:04+0500

2022-09-06T20:04+0500

культура

мавзолей

амир темур

реставрация

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Самарканде началась реставрация объекта культурного наследия – мавзолея Амира Тимура (Тамерлана). Об этом сообщает пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана.По данным пресс-службы, государство уже выделило 3 млрд суммов на ремонт купола, фасадной части стены, части галерейного пола и кровли комплекса "Гур-Эмир".Решение о реставрации мавзолея приняли, в связи с грядущим самаркандским саммитом ШОС. Последний раз реставрационные работы памятника культурного наследия проводились более полувека назад – в 1941 году.Реставрацию памятника 6-вековой давности контролирует Агентство культурного наследия. Так, ремонтные работы проводят опытные мастера-реставраторы, каллиграфы, ученые, инженеры и другие специалисты.Напомним: Амир Тимур, также известный под именем Тамерлан – это среднеазиатский тюрко-монгольский военачальник и завоеватель. Он сыграл существенную роль в истории Азии, Кавказа, Поволжья и Руси. Он завоевал обширные территории и основал единое государство со столицей в Самарканде.Читайте также:В Узбекистане идет работа над созданием фильма о ТамерланеВ Ташкенте состоялась конференция, посвященная наследию Амира Темура

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