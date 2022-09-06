https://uz.sputniknews.ru/20220906/mavzoley-amira-timura-otrestavriruyut---27829689.html
Мавзолей Амира Тимура отреставрируют
Мавзолей Амира Тимура отреставрируют
Ремонтные работы затронут весь комплекс "Гур-Эмир".
2022-09-06T20:04+0500
2022-09-06T20:04+0500
2022-09-06T20:04+0500
культура
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амир темур
реставрация
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Самарканде началась реставрация объекта культурного наследия – мавзолея Амира Тимура (Тамерлана). Об этом сообщает пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана.По данным пресс-службы, государство уже выделило 3 млрд суммов на ремонт купола, фасадной части стены, части галерейного пола и кровли комплекса "Гур-Эмир".Решение о реставрации мавзолея приняли, в связи с грядущим самаркандским саммитом ШОС. Последний раз реставрационные работы памятника культурного наследия проводились более полувека назад – в 1941 году.Реставрацию памятника 6-вековой давности контролирует Агентство культурного наследия. Так, ремонтные работы проводят опытные мастера-реставраторы, каллиграфы, ученые, инженеры и другие специалисты.Напомним: Амир Тимур, также известный под именем Тамерлан – это среднеазиатский тюрко-монгольский военачальник и завоеватель. Он сыграл существенную роль в истории Азии, Кавказа, Поволжья и Руси. Он завоевал обширные территории и основал единое государство со столицей в Самарканде.Читайте также:В Узбекистане идет работа над созданием фильма о ТамерланеВ Ташкенте состоялась конференция, посвященная наследию Амира Темура
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мавзолей амира тимура отреставрируют тамерлан кто это узбекистанец полководец реставрация реставрационные работы достопримечательности самарканд узбекистан объект культурного наследия агентство культурного наследия новости культуры культура новость
Мавзолей Амира Тимура отреставрируют
Ремонтные работы затронут весь комплекс "Гур-Эмир", в котором находится мавзолей Тамерлана, его наставника, а также некоторых членов его семьи.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik.
В Самарканде началась реставрация объекта культурного наследия – мавзолея Амира Тимура (Тамерлана). Об этом сообщает пресс-служба
Агентства культурного наследия Узбекистана.
По данным пресс-службы, государство уже выделило 3 млрд суммов на ремонт купола, фасадной части стены, части галерейного пола и кровли комплекса "Гур-Эмир".
Решение о реставрации мавзолея приняли, в связи с грядущим самаркандским саммитом ШОС. Последний раз реставрационные работы памятника культурного наследия проводились более полувека назад – в 1941 году.
Реставрацию памятника 6-вековой давности контролирует Агентство культурного наследия. Так, ремонтные работы проводят опытные мастера-реставраторы, каллиграфы, ученые, инженеры и другие специалисты.
Напомним: Амир Тимур, также известный под именем Тамерлан – это среднеазиатский тюрко-монгольский военачальник и завоеватель. Он сыграл существенную роль в истории Азии, Кавказа, Поволжья и Руси. Он завоевал обширные территории и основал единое государство со столицей в Самарканде.