https://uz.sputniknews.ru/20220906/putin-nazval-chechnyu-rodinoy-iskusnyx-masterov-i-besstrashnyx-voinov-27822520.html

Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов

Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов

Президент России поздравил жителей Чечни с юбилеем образования республики.

2022-09-06T16:04+0500

2022-09-06T16:04+0500

2022-09-06T16:04+0500

россия

владимир путин

чеченская республика

родина

президент

президент рф

юбилей

республика

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чеченской республики со 100-летием образования, назвав регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов. Также он отметил доблесть и мужество чеченцев в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую телеграмму, опубликованную на сайте Кремля.Глава России подчеркнул, что в последние годы в республике последовательно решают серьезные задачи, которые направлены на социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, поддержку предпринимателей, повышение качества жизни людей.Также российский лидер пожелал чеченцам успехов и всего наилучшего.Читайте также:

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путин назвал чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов президент россии поздравил жителей чечни с юбилеем образования республики поздравительная телеграма сайт кремля