Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов
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Президент России поздравил жителей Чечни с юбилеем образования республики.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чеченской республики со 100-летием образования, назвав регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов. Также он отметил доблесть и мужество чеченцев в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую телеграмму, опубликованную на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием образования Чеченской Республики. Вы по праву гордитесь своим древним, прекрасным краем – родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, бережёте свою самобытную культуру, язык и обычаи, сохраняете твёрдую приверженность высоким идеалам патриотизма, честного служения Отечеству, завещанным вам отцами и дедами. И сегодня, в ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию", - говорится в поздравительной телеграмме.
Глава России подчеркнул, что в последние годы в республике последовательно решают серьезные задачи, которые направлены на социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, поддержку предпринимателей, повышение качества жизни людей.
"Убежден, что трудолюбие, забота о родной земле, искреннее стремление внести свой вклад в её процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов в интересах Чечни и всей России", - добавил Путин.
Также российский лидер пожелал чеченцам успехов и всего наилучшего.
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