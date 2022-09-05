https://uz.sputniknews.ru/20220905/chleny-missii-magate-vyexali-s-zaporojskoy-aes-27786148.html

Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС

Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС

Член военно-гражданской администрации Владимир Рогов рассказал о дате окончания миссии МАГАТЭ на атомной электростанции.

2022-09-05T13:10+0500

2022-09-05T13:10+0500

2022-09-05T13:10+0500

специальная военная операция россии в донбассе

магатэ

аэс

миссия

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, в данное время на станции остались два наблюдетеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По заявлению Росэнергоатома, станцию покинули четыре специалиста МАГАТЭ.Делегация во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели членов делегации по территории атомной электростанции и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, два представителя МАГАТЭ останутся на станции на постоянной основе.Как заявлял Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также:

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власти запорожья назвали дату завершения миссии магатэ на заэс член военно гражданской администрации владимир рогов рассказал о дате окончания миссии магатэ на атомной электростанции