https://uz.sputniknews.ru/20220905/chleny-missii-magate-vyexali-s-zaporojskoy-aes-27786148.html
Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС
Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС
Член военно-гражданской администрации Владимир Рогов рассказал о дате окончания миссии МАГАТЭ на атомной электростанции.
2022-09-05T13:10+0500
2022-09-05T13:10+0500
2022-09-05T13:10+0500
специальная военная операция россии в донбассе
магатэ
аэс
миссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/05/27784704_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4bf5e0e21b8a52e0591fc5ebd8e9bb5a.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, в данное время на станции остались два наблюдетеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По заявлению Росэнергоатома, станцию покинули четыре специалиста МАГАТЭ.Делегация во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели членов делегации по территории атомной электростанции и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, два представителя МАГАТЭ останутся на станции на постоянной основе.Как заявлял Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/05/27784704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b54f6a3e01df245c43176e3a5d20052.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
власти запорожья назвали дату завершения миссии магатэ на заэс член военно гражданской администрации владимир рогов рассказал о дате окончания миссии магатэ на атомной электростанции
власти запорожья назвали дату завершения миссии магатэ на заэс член военно гражданской администрации владимир рогов рассказал о дате окончания миссии магатэ на атомной электростанции
Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС
В данное время в качестве наблюдателей на атомной электростанции осталось два человека.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, в данное время на станции остались два наблюдетеля. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на члена главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей", — сообщил он.
По заявлению Росэнергоатома, станцию покинули четыре специалиста МАГАТЭ.
Делегация во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели членов делегации по территории атомной электростанции и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, два представителя МАГАТЭ останутся на станции на постоянной основе.
Как заявлял Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.