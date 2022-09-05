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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220905/chleny-missii-magate-vyexali-s-zaporojskoy-aes-27786148.html
Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС
Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС
Член военно-гражданской администрации Владимир Рогов рассказал о дате окончания миссии МАГАТЭ на атомной электростанции.
2022-09-05T13:10+0500
2022-09-05T13:10+0500
специальная военная операция россии в донбассе
магатэ
аэс
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, в данное время на станции остались два наблюдетеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По заявлению Росэнергоатома, станцию покинули четыре специалиста МАГАТЭ.Делегация во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели членов делегации по территории атомной электростанции и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, два представителя МАГАТЭ останутся на станции на постоянной основе.Как заявлял Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также:
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власти запорожья назвали дату завершения миссии магатэ на заэс член военно гражданской администрации владимир рогов рассказал о дате окончания миссии магатэ на атомной электростанции
власти запорожья назвали дату завершения миссии магатэ на заэс член военно гражданской администрации владимир рогов рассказал о дате окончания миссии магатэ на атомной электростанции

Члены миссии МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС

13:10 05.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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В данное время в качестве наблюдателей на атомной электростанции осталось два человека.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, в данное время на станции остались два наблюдетеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей", — сообщил он.

По заявлению Росэнергоатома, станцию покинули четыре специалиста МАГАТЭ.
Делегация во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели членов делегации по территории атомной электростанции и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, два представителя МАГАТЭ останутся на станции на постоянной основе.
Как заявлял Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
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