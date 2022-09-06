https://uz.sputniknews.ru/20220906/v-rossii-razrabotali-vaktsinu-protiv-ospy-obezyan-27814544.html
В России разработали вакцину против оспы обезьян
В России разработали вакцину против оспы обезьян
В данное время вакцина проходит доклинические исследования. Подробнее - в нашем материале.
2022-09-06T11:05+0500
2022-09-06T11:05+0500
2022-09-06T11:10+0500
россия
вакцина
оспа обезьян
научные исследования
россия
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.Такое заявление Скворцова сделала в ходе сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".Напомним: VII Восточный экономический форум – 2022 проходит 5–8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.Учрежден указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Читайте также:
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в россии разработали вакцину против оспы обезьян в данное время вакцина проходит доклинические исследования
в россии разработали вакцину против оспы обезьян в данное время вакцина проходит доклинические исследования
В России разработали вакцину против оспы обезьян
11:05 06.09.2022 (обновлено: 11:10 06.09.2022)
В данное время вакцина проходит доклинические исследования. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Такое заявление Скворцова сделала в ходе сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".
"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования", - рассказала глава ФМБА.
Напомним: VII Восточный экономический форум – 2022 проходит 5–8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.
Учрежден указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.