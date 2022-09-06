Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220906/vlasti-xersona-konstitutsiya-ukrainy-bolshe-ne-rasprostranyaetsya-na-region-27815645.html
Власти Херсона: конституция Украины больше не распространяется на регион
Власти Херсона: конституция Украины больше не распространяется на регион
По словам замглавы ВГА Стремоусова, жителям Херсонской области ничего не грозит за участие в референдуме.
2022-09-06T13:38+0500
2022-09-06T13:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
власть
украина
конституция
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/01/27692038_0:102:960:642_1920x0_80_0_0_c4fa377f6f32a66316235566f3b99b06.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Конституция и законы Украины больше не распространяются на Херсонскую область, гражданам региона не стоит обращать внимания на угрозы уголовного преследованипя со стороны представителей киевского режима. Об этом РИА Новости сообщил заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.Замглавы ВГА особо выделил, что населению Херсонской области за участие в референдуме ничего не грозит.Напомним: В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/01/27692038_0:12:960:732_1920x0_80_0_0_58f4f4f0d106b6ccea2dc0f76622fedc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
власти херсона конституция украины больше не распространяется на регион по словам замглавы вга стремоусова жителям херсонской области ничего не грозит за участие в референдуме
власти херсона конституция украины больше не распространяется на регион по словам замглавы вга стремоусова жителям херсонской области ничего не грозит за участие в референдуме

Власти Херсона: конституция Украины больше не распространяется на регион

13:38 06.09.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон.
Стела города Херсон. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
По словам замглавы ВГА Стремоусова, жителям Херсонской области ничего не грозит за участие в референдуме.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Конституция и законы Украины больше не распространяются на Херсонскую область, гражданам региона не стоит обращать внимания на угрозы уголовного преследованипя со стороны представителей киевского режима. Об этом РИА Новости сообщил заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Херсонская область к Украине никакого отношения уже не имеет. Ее конституция и законы на нашу территорию больше не распространяются. Мы освобожденная территория, на которой действует военно-гражданская администрация, которая руководствуется в своей деятельности и равняется на нормативно-правовую базу Российской Федерации", - подчеркнул Стремоусов.
Замглавы ВГА особо выделил, что населению Херсонской области за участие в референдуме ничего не грозит.
"Все, на что способен киевский режим, - это террористические попытки обстрелять, в том числе из американского оружия, мирное население", - заявил он.
Напомним: В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Читайте также:
Видео: новая жизнь на берегу Азовского моря - откровения беженцев
Знаменитые арбузы Мелитополя: как фермер не оставила свое дело во время боев – видео
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0