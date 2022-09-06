https://uz.sputniknews.ru/20220906/vlasti-xersona-konstitutsiya-ukrainy-bolshe-ne-rasprostranyaetsya-na-region-27815645.html
Власти Херсона: конституция Украины больше не распространяется на регион
Власти Херсона: конституция Украины больше не распространяется на регион
По словам замглавы ВГА Стремоусова, жителям Херсонской области ничего не грозит за участие в референдуме.
2022-09-06T13:38+0500
2022-09-06T13:38+0500
2022-09-06T13:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
власть
украина
конституция
референдум
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Конституция и законы Украины больше не распространяются на Херсонскую область, гражданам региона не стоит обращать внимания на угрозы уголовного преследованипя со стороны представителей киевского режима. Об этом РИА Новости сообщил заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.Замглавы ВГА особо выделил, что населению Херсонской области за участие в референдуме ничего не грозит.Напомним: В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Читайте также:
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власти херсона конституция украины больше не распространяется на регион по словам замглавы вга стремоусова жителям херсонской области ничего не грозит за участие в референдуме
власти херсона конституция украины больше не распространяется на регион по словам замглавы вга стремоусова жителям херсонской области ничего не грозит за участие в референдуме
Власти Херсона: конституция Украины больше не распространяется на регион
По словам замглавы ВГА Стремоусова, жителям Херсонской области ничего не грозит за участие в референдуме.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Конституция и законы Украины больше не распространяются на Херсонскую область, гражданам региона не стоит обращать внимания на угрозы уголовного преследованипя со стороны представителей киевского режима. Об этом РИА Новости сообщил
заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Херсонская область к Украине никакого отношения уже не имеет. Ее конституция и законы на нашу территорию больше не распространяются. Мы освобожденная территория, на которой действует военно-гражданская администрация, которая руководствуется в своей деятельности и равняется на нормативно-правовую базу Российской Федерации", - подчеркнул Стремоусов.
Замглавы ВГА особо выделил, что населению Херсонской области за участие в референдуме ничего не грозит.
"Все, на что способен киевский режим, - это террористические попытки обстрелять, в том числе из американского оружия, мирное население", - заявил он.
Напомним: В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.