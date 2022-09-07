https://uz.sputniknews.ru/20220907/glava-kollegii-eek-primet-uchastie-v-sammite-shos-27851954.html

Глава Коллегии ЕЭК примет участие в саммите ШОС

Глава Коллегии ЕЭК примет участие в саммите ШОС

Отношения ЕАЭС и ШОС определяют вектор дальнейшего развития региона, уверены в Коллегии.

2022-09-07T14:29+0500

2022-09-07T14:29+0500

2022-09-07T14:29+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович примет участие в саммите ШОС в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.Как отметили в пресс-службе, Участие Михаила Мясниковича в саммите имеет большое значение, поскольку Шанхайская организация сотрудничества и Евроазиатский экономический совет образуют ядро евразийского региона и от их сотрудничества зависит дальнейшее развитие региона.Две организации являются крупнейшими объединениями в регионе и тесно взаимосвязаны. Так, Казахстан, Кыргызстан и Россия одновременно являются членами и ЕАЭС, и ШОС. Беларусь имеет статус государства – наблюдателя при ШОС, Армения — партнера по диалогу.Саммит ШОС пройдет в Узбекистане 15-16 сентября 2022 года. В нем примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м году, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Путин встретится с Си Цзиньпином в Самарканде

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глава коллегии еэк михаил мясникович примет участие в саммите шос шанхайская организация сотрудничества самарканд евразийский экономический совет крупнейшие объединения развитие региона