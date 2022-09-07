https://uz.sputniknews.ru/20220907/komu-nelzya-est-baklajany--ekspert--27858483.html

Кому нельзя есть баклажаны – эксперт

Кому нельзя есть баклажаны – эксперт

Диетолог рассказала, когда опасно есть баклажаны.

2022-09-07T22:00+0500

2022-09-07T22:00+0500

2022-09-07T22:00+0500

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овощи

запрет

мнение эксперта

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Людям с аутоимунными заболеваниями лучше отказаться от употребления баклажанов, считает диетолог Маргарита Королева.К ряду таких болезней специалист отнесла тиреоидит, заболевания кишечника и суставов. Также следует исключить овощ из своего рациона при наличии дивертикулита или аллергии.По словам диетолога, в баклажанах содержатся вещества, которые могут усилить проходящий в организме воспалительный процесс.Читайте также:Топ-3 антисоветов по похудениюЧто происходит с организмом, когда вы едите кукурузу

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